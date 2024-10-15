Россиянам объяснили, что делать, если бесят коллеги или босс

Порой случается так, что не хочется идти на работу из-за напряжённой атмосферы в коллективе. Облегчить ситуацию поможет прямой разговор, однако в спокойном тоне. Такой совет дала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко в беседе с «Газетой.ru».

В первую очередь важно дать себе время остыть и проанализировать ситуацию. Следует хорошо подумать над тем, что вам конкретно не нравится и вызывает раздражение. Например, если коллеги несерьёзно относятся к выполнению своей работы или начальство ставит нечёткие задачи, то следует с ними открыто поговорить об этом и привести аргументы.

«У меня вызывают раздражение твои сообщения мне в выходные дни, хотя я знаю, что решение вопроса ждёт до понедельника. Предлагаю несрочные вопросы обсуждать в рабочие дни», — назвала один из примеров ситуации Семеренко.

Эксперт призвала не бояться заявить о своём недовольстве и не держать всё в себе. Чтобы сделать объективный вывод, необходимо узнать точку зрения коллег, а также пообщаться с руководителем. Зачастую можно договориться и совместными усилиями решить проблему.