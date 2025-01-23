Психолог рассказал, сколько человек может продержаться без отпуска

Отказ от отпусков может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. В частности, длительное отсутствие отдыха чревато эмоциональным выгоранием и неврастенией, предупредил психолог Григорий Спижевой.

«Отдых нашему организму необходим, именно поэтому по всем нормам Трудового кодекса положено 28 дней отпуска в год. Это нужно, чтобы человек хорошо себя чувствовал и мог полноценно и эффективно выполнять трудовые задачи», — отметил он в беседе с РИА «ФедералПресс».

Если не давать своему организму передышку, то можно заработать раздражительность, постоянную усталость, перепады настроения. Лечение от таких неврозов займёт несколько месяцев — именно столько нужно для восстановления психики, подчеркнул эксперт.

Психолог посоветовал уходить в отпуск каждые полгода. Если такой возможности нет, то раз в год он просто необходим.