Россиянин 12 лет отпахал без отпуска, не получив при увольнении ни копейки, и пошёл в суд

Житель Нижнего Новгорода работал без отпуска 12 лет — с июля 2011 по декабрь 2023 года. Однако при увольнении работодатель отказался платить самому честному работяге компенсацию.

В дело пришлось вмешаться прокуратуре Сормовского района. Как сообщили в пресс-службе ведомства, сумма задолженности по выплатам за неиспользованный отпуск составила свыше двух миллионов рублей.

«В целях восстановления трудовых прав гражданина прокуратура внесла представление руководителю предприятия. Также по материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев установленных законом выплат)», — говорится в сообщении.

После вмешательства прокуратуры трудяга получил долгожданную выплату, поэтому с чистой душой может отправляться в отпуск мечты.