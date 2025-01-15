Медсестра российской больницы внезапно умерла на рабочем месте
В Бердске проверяют горбольницу, где во время рабочей смены умерла медсестра
Медсестра умерла во время рабочей смены в Бердской центральной городской больнице (Новосибирская область). По данным Государственной инспекции труда, женщине стало плохо, она потеряла сознание, но попытки реанимации не принесли результатов.
В настоящее время сформирована комиссия для расследования причин и обстоятельств смерти медсестры. Сотрудники Гострудинспекции провели опрос свидетелей, осмотрели место происшествия и изучили документы, касающиеся трудовой деятельности медсестры, включая её график работы и отдыха.
«При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера», — сообщает надзорный орган.
Ранее подросток умер на рабочем месте в ресторане в центре Москвы. При осмотре у него в кармане обнаружили, предварительно, газовый баллончик для заправки зажигалок.
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