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15 января, 11:27

Медсестра российской больницы внезапно умерла на рабочем месте

В Бердске проверяют горбольницу, где во время рабочей смены умерла медсестра

Медсестра умерла во время рабочей смены в Бердской центральной городской больнице (Новосибирская область). По данным Государственной инспекции труда, женщине стало плохо, она потеряла сознание, но попытки реанимации не принесли результатов.

В настоящее время сформирована комиссия для расследования причин и обстоятельств смерти медсестры. Сотрудники Гострудинспекции провели опрос свидетелей, осмотрели место происшествия и изучили документы, касающиеся трудовой деятельности медсестры, включая её график работы и отдыха.

«При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера», — сообщает надзорный орган.

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Ранее подросток умер на рабочем месте в ресторане в центре Москвы. При осмотре у него в кармане обнаружили, предварительно, газовый баллончик для заправки зажигалок.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gerain0812

Марина Фещенко
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