Медсестра российской больницы внезапно умерла на рабочем месте

Медсестра умерла во время рабочей смены в Бердской центральной городской больнице (Новосибирская область). По данным Государственной инспекции труда, женщине стало плохо, она потеряла сознание, но попытки реанимации не принесли результатов.

В настоящее время сформирована комиссия для расследования причин и обстоятельств смерти медсестры. Сотрудники Гострудинспекции провели опрос свидетелей, осмотрели место происшествия и изучили документы, касающиеся трудовой деятельности медсестры, включая её график работы и отдыха.

«При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера», — сообщает надзорный орган.