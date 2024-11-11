Начались судороги: 17-летний подросток умер на рабочем месте в ресторане в центре Москвы

Несовершеннолетний сотрудник ресторана «Мали Београд» в центре Москвы скончался прямо на рабочем месте. Как узнал SHOT, у 17-летнего подростка начались судороги.

Погибший 17-летний сотрудник ресторана. Фото © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, тело юного сотрудника заведения сербской кухни на Садово-Триумфальной улице обнаружили его коллеги и вызвали экстренные службы. При осмотре у него в кармане обнаружили, предварительно, газовый баллончик для заправки зажигалок. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.