Начались судороги: 17-летний подросток умер на рабочем месте в ресторане в центре Москвы
SHOT: В центре Москвы 17-летний сотрудник ресторана умер на рабочем месте
Несовершеннолетний сотрудник ресторана «Мали Београд» в центре Москвы скончался прямо на рабочем месте. Как узнал SHOT, у 17-летнего подростка начались судороги.
Погибший 17-летний сотрудник ресторана. Фото © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, тело юного сотрудника заведения сербской кухни на Садово-Триумфальной улице обнаружили его коллеги и вызвали экстренные службы. При осмотре у него в кармане обнаружили, предварительно, газовый баллончик для заправки зажигалок. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.
Со слов близких, скончавшийся подросток долгое время занимался санным спортом, однако на последней медкомиссии врачи запретили ему тренировки и участие в соревнованиях из-за нарушений в ритме сердца. В прошлом году парень завоевал бронзу среди двухместных экипажей на Первенстве России.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 16-летний подросток выпил пол-литра абсента и умер. По нашим данным, школьника погубил коктейль «Второе пришествие».
Life.ru