Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Жителям России назвали наиболее выгодное время для отпуска в 2025 году. Чтобы отдохнуть как можно больше дней и не потерять в деньгах, надо следовать главному правилу: выбирать для отдыха месяцы, где есть праздники, но при этом остаётся достаточное количество рабочих дней. Об этом заявила HR-эксперт Юлия Санина в интервью RT.

Хорошими вариантами для удлинённых отпусков, по словам специалиста, будут 9-10 января, 28-30 апреля, 5-7 мая и 9-11 июня. Также в 2025 году выгодными месяцами для отпуска будут март, в котором 21 рабочий день, февраль и декабрь — по 20 рабочих дней.

«Менее выгодно будет отдыхать в июне (19 рабочих дней), ноябре (19 рабочих дней) и мае (18 рабочих)», — добавила Санина.

HR-эксперт также напомнила, что на отпускные влияет не только месяц, но и количество отработанных сотрудником дней в году. В расчёт берутся 12 календарных месяцев, а также их стоимость.