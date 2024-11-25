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25 ноября, 10:38

Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

HR-эксперт Санина: Февраль, март и декабрь — самые выгодные месяцы для отпуска

Жителям России назвали наиболее выгодное время для отпуска в 2025 году. Чтобы отдохнуть как можно больше дней и не потерять в деньгах, надо следовать главному правилу: выбирать для отдыха месяцы, где есть праздники, но при этом остаётся достаточное количество рабочих дней. Об этом заявила HR-эксперт Юлия Санина в интервью RT.

Хорошими вариантами для удлинённых отпусков, по словам специалиста, будут 9-10 января, 28-30 апреля, 5-7 мая и 9-11 июня. Также в 2025 году выгодными месяцами для отпуска будут март, в котором 21 рабочий день, февраль и декабрь — по 20 рабочих дней.

«Менее выгодно будет отдыхать в июне (19 рабочих дней), ноябре (19 рабочих дней) и мае (18 рабочих)», — добавила Санина.
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HR-эксперт также напомнила, что на отпускные влияет не только месяц, но и количество отработанных сотрудником дней в году. В расчёт берутся 12 календарных месяцев, а также их стоимость.

Ранее россиянам рассказали, как спасти отпуск в случае болезни. Немногие знают, что при оформлении больничного дни отпуска переносятся или же оставшееся время добавляется к тем дням, что зафиксированы в больничном листе. Главное оповестить о болезни работодателя, чтобы он смог своевременно издать приказ, а сотрудник написать заявление с указанием причины перемещения отпуска и назначением новых дат.

Обложка ©

freepik/Racool_studio

Алёна Зиновьева
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