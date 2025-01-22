Психолог озвучила 3 причины повышенной тревожности зумеров
Психолог Ищук: Клиповое мышление формирует сильную тревожность у зумеров
Медицинский психолог Александр Ищук назвала три главных причины повышенной чувствительности и тревожности у людей поколения Z. Одной из них может быть клиповое мышление, которое требует быстрой обработки информации из массива поступающих из Интернета данных.
«Изображения движутся быстро, а информация представляется в виде кратких выжимок. Клиповое мышление ускоряет поиск ответов на вопросы, но негативно влияет на способность абстрагироваться, анализировать и глубоко усваивать материал», — отметила Ищук в беседе с «Москвой 24».
Также повышенную тревожность у зумеров может провоцировать гиперопека родителей. Такое воспитание нарушает естественное развитие ребёнка и ограничивает его возможности, вызывая кучу страхов.
На психическом здоровье молодёжи отразилась и пандемия коронавируса, добавила психолог. В условиях изоляции и неопределённости пострадала нервная система. Зумеры начали проводить больше времени в виртуальном мире, закрывшись от реальности.
Ранее Life.ru рассказывал о новом тренде зумеров под названием «Ни-Ни». Молодёжь ищет в соцсетях единомышленников и создаёт группы, выступая против современной системы образования и трудоустройства. «Ни-нишники» заявляют об ограниченном числе бюджетных мест в колледжах и вузах, большую часть из которых занимают льготники. В результате выпускники школ, у которых нет денег на платную учёбу, лишаются возможности получить профессию и начать зарабатывать. Также зумеры не готовы просиживать штаны в офисах за маленькие зарплаты. Многие из них хотят после окончания вузов получать сразу много.