Названо 5 стадий после измены, которые нужно прожить ради исцеления
Психолог Белоконь: Чтобы пережить измену, надо пройти 5 эмоциональных стадий
Одним из самых тяжёлых жизненных потрясений является измена любимого человека. Пережить её бывает очень сложно. И чтобы это сделать, надо преодолеть пять эмоциональных стадий: шок, отрицание, агрессию, торг и депрессию, заявила клинический психолог Оксана Белоконь.
В период шока лучше всего сконцентрироваться на себе и прожить стресс через спорт, танцы или медитации. В этот острый момент очень важно обратиться за помощью к психологу, который поможет прожить негативные эмоции и стабилизировать состояние.
Стадия отрицания будет длиться до тех пор, пока вы не перестанете чувствовать боль из-за измены и не примете её как факт. Помочь себе можно дыханием: по пять медленных вдохов и выдохов, и так несколько раз. Также необходимо переключить мысли на что-то хорошее, например, на встречи с друзьями или общение с родственниками.
В стадии агрессии главное не поддаться эмоциям, а то можно натворить кучу необдуманных дел. Усилием воли надо остановить этот порыв и вновь сосредоточиться на себе.
«Проживаем агрессию экологично, например, можно взять пачку листов А4, брать по 20 листов и рвать на мелкие кусочки. Через эти действия мы проявляем агрессию и возвращаемся к себе», — посоветовала психолог в беседе с Леди Mail.
Во время торга будут висеть вопрос: остаться или расстаться. Если чувства к партнёру ещё живы, то можно попробовать выслушать друг друга и простить измену. Однако в любом случае может накрыть депрессия, которая сопровождается вялостью и апатией. На этой стадии лучше не принимать резких и важных решений. Здесь необходимо отрывать себя от постели и заставлять двигаться.
Ранее психолог объяснил, какие признаки помогут вычислить в муже изменщика. Например, насторожить должно его желание выглядеть лучше. Частые командировки тоже являются сигналом того, что у супруга могла появиться любовница. При изменах мужчины начинают чаще врать и высказывать недовольство женой. Кроме того, супруг может принести в постель новые позы или избегать половой близости.