Названо 5 стадий после измены, которые нужно прожить ради исцеления

Одним из самых тяжёлых жизненных потрясений является измена любимого человека. Пережить её бывает очень сложно. И чтобы это сделать, надо преодолеть пять эмоциональных стадий: шок, отрицание, агрессию, торг и депрессию, заявила клинический психолог Оксана Белоконь.

В период шока лучше всего сконцентрироваться на себе и прожить стресс через спорт, танцы или медитации. В этот острый момент очень важно обратиться за помощью к психологу, который поможет прожить негативные эмоции и стабилизировать состояние.

Стадия отрицания будет длиться до тех пор, пока вы не перестанете чувствовать боль из-за измены и не примете её как факт. Помочь себе можно дыханием: по пять медленных вдохов и выдохов, и так несколько раз. Также необходимо переключить мысли на что-то хорошее, например, на встречи с друзьями или общение с родственниками.

В стадии агрессии главное не поддаться эмоциям, а то можно натворить кучу необдуманных дел. Усилием воли надо остановить этот порыв и вновь сосредоточиться на себе.

«Проживаем агрессию экологично, например, можно взять пачку листов А4, брать по 20 листов и рвать на мелкие кусочки. Через эти действия мы проявляем агрессию и возвращаемся к себе», — посоветовала психолог в беседе с Леди Mail.

Во время торга будут висеть вопрос: остаться или расстаться. Если чувства к партнёру ещё живы, то можно попробовать выслушать друг друга и простить измену. Однако в любом случае может накрыть депрессия, которая сопровождается вялостью и апатией. На этой стадии лучше не принимать резких и важных решений. Здесь необходимо отрывать себя от постели и заставлять двигаться.