Пишет сообщения и ставит лайки: Эксперт раскрыл опасность микроизмены

С развитием социальных сетей микроизмены стали частой вещью. Речь идёт о ситуациях, когда один из партнёров флиртует с третьим человеком по переписке или ставит лайки на фотографии, рассказал эксперт в области психологии Роман Цветков.

По его словам, подобное поведение нельзя трактовать как предательство любимого человека. Однако микроизмена в Сети зачастую ведёт к настоящей измене, подчеркнул собеседник «Вечерней Москвы».

«Несмотря на то, что для многих людей подобные жесты и реакции выглядят незначительными, они подрывают доверие и вызывают у второй стороны неуверенность в имеющихся отношениях», — уверен эксперт.

По его словам, чаще всего на микроизмены идут люди, которые не удовлетворены собственной жизнью. Простые лайки на фото или комментарии могут вызвать эмоциональную связь, и в итоге человеку захочется перейти на следующую ступень общения.

«Если при наличии второй половинки вы всё равно ощущаете потребность в неоднозначном поведении, необходимо разобраться с причинами», — полагает специалист.