Часовые «просмотры видео» в туалете заставили женщину заподозрить супруга в измене, пишут СМИ
Daily Mail: Мужчину заподозрили в изменах из-за привычки засиживаться в туалете
Женщина заподозрила супруга в неверности после того, как он начал подолгу засиживаться в туалете. Ранее подобной привычки у него не было. Историю пары, опубликованную на форуме Mumsnet, приводит издание Daily Mail.
В своей публикации на форуме женщина рассказала, что у её супруга появилась привычка по часу засиживаться в туалете с утра. Мужчина объяснил, что смотрит в это время видео. Новая привычка привела к тому, что он начал опаздывать на работу и, соответственно, задерживаться допоздна в офисе. Пара воспитывает совместного ребёнка, однако из-за сильной занятости все обязанности свалились на супругу.
В комментариях пользователи Сети предположили, что мужчина завёл любовницу, из-за чего и появляется дома слишком поздно и не выпускает телефон из рук.
«Я никогда не встречала мужчину, который проводил бы в ванной столько времени, что каждый день опаздывал бы на работу. Единственная причина для этого — переписка с другой женщиной», — написала одна из пользовательниц.
Однако на ресурсе высказывались и иные предположения. Например, супруг мог таким образом попытаться избежать обязанностей по уходу за ребёнком. Задавшей вопрос порекомендовали честно и открыто обсудить с супругом возникшую проблему, вместо того, чтобы строить предположения.
А ранее Life.ru рассказал, как в Китае женатый мужчина завёл себе сразу четырёх любовниц и загремел в тюрьму. Все женщины проживали в одном жилом комплексе и не знали друг о друге. Решил схитрить, мужчина представлялся наследником огромного наследства. Вскоре обманутые женщины выяснили, что любовник всего лишь пользовался ими и подали в суд. В результате мужчине дали 9,5 лет тюрьмы за мошенничество, двоежёнство и кражу.
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