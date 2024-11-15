Часовые «просмотры видео» в туалете заставили женщину заподозрить супруга в измене, пишут СМИ

Женщина заподозрила супруга в неверности после того, как он начал подолгу засиживаться в туалете. Ранее подобной привычки у него не было. Историю пары, опубликованную на форуме Mumsnet, приводит издание Daily Mail.

В своей публикации на форуме женщина рассказала, что у её супруга появилась привычка по часу засиживаться в туалете с утра. Мужчина объяснил, что смотрит в это время видео. Новая привычка привела к тому, что он начал опаздывать на работу и, соответственно, задерживаться допоздна в офисе. Пара воспитывает совместного ребёнка, однако из-за сильной занятости все обязанности свалились на супругу.

В комментариях пользователи Сети предположили, что мужчина завёл любовницу, из-за чего и появляется дома слишком поздно и не выпускает телефон из рук.

«Я никогда не встречала мужчину, который проводил бы в ванной столько времени, что каждый день опаздывал бы на работу. Единственная причина для этого — переписка с другой женщиной», — написала одна из пользовательниц.

Однако на ресурсе высказывались и иные предположения. Например, супруг мог таким образом попытаться избежать обязанностей по уходу за ребёнком. Задавшей вопрос порекомендовали честно и открыто обсудить с супругом возникшую проблему, вместо того, чтобы строить предположения.