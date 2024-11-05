Женатый мужчина завёл четырёх любовниц в одном ЖК и сел почти на 10 лет

В Китае мужчина, который имеет жену, завёл четырёх любовниц в одном и том же жилом комплексе (ЖК). Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Авторы материала уточнили, что мужчина родился в бедной семье, однако выдавал себя за наследника большого состояния. Таким способом он обманул пятерых женщин, в том числе свою супругу. Все они жили в одном жилом комплексе (ЖК), и никто не подозревал о существовании друг друга. По информации издания, после рождения ребёнка супруга выгнала китайца, узнав про обман о происхождении. В результате мужчина пошёл на «сторону» и начал отношения с четырьмя женщинами. С одной из них аферист начал жить в том же самом доме.

Однако мошенническая схема действовала недолго. Одна из обманутых женщин обратилась в правоохранительные органы. Супруга китайца и одна из его любовниц узнали о его двойной жизни благодаря звонку из полиции. В результате мужчине дали 9,5 лет тюрьмы за мошенничество, двоежёнство и кражу. Также у него изъяли 280 тысяч юаней (около четырёх миллионов рублей). Эти деньги вернут потерпевшим.