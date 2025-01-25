Марина Влади, запрещёнка, 4 разбитые машины и ещё 9 невероятных фактов о Владимире Высоцком

Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года. Великий актёр, поэт и музыкант в 1970-е пользовался такой бешеной всенародной популярностью, что оказался практически неприкосновенным: ни милиция, ни КГБ не могли тронуть его и пальцем. В каждой советской семье присутствовали пластинки и бобины с песнями Высоцкого, причём далеко не в одном экземпляре. Фильмы с ним становились всесоюзными хитами, например «Место встречи изменить нельзя». В 1986 году, через шесть лет после смерти, Высоцкому присвоили звание заслуженного артиста РСФСР. Невероятные факты, которые рассказывают о том, как жил великий советский артист, будут в материале.

Владимир Высоцкий мог стать простым инженером

После школы Высоцкий собирался стать инженером, но не выдержал даже одного семестра в строительном институте. Фото © Kinopoisk.ru

В 1955 году, сразу после окончания школы, Высоцкий поступил на механический факультет Московского инженерно-строительного института. С техническими специальностями не срослось: будущий актёр покинул вуз после первого семестра и поступил в Школу-студию МХАТ.

Для Высоцкого не было сложных ролей: он мог поменять даже цвет кожи

Высоцкий играл прадеда Пушкина Ибрагима Ганнибала, чернокожего дворянина петровской эпохи. Фото © ТАСС / Анатолий Ковтун

В фильме «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил» 1976 года Высоцкий сыграл Ибрагима Ганнибала, чернокожего принца, которого в 1704 году подарил Петру I торговец Савва Рагузинский. Император крестил мальчика, и тот стал его ординарцем и секретарём, хранителем важных государственных секретов. Ибрагим Ганнибал был также прадедом Александра Пушкина.

Владимир Высоцкий мечтал написать величайший роман XX века

Высоцкий действительно думал о том, что его роман «Чёрная свеча» станет «Войной и миром» прошлого столетия. Это большая книга о реалиях лагерного быта, которую поэт писал в соавторстве с Леонидом Мончинским. Замысел произведения возник в 1976 году после того, как Высоцкий, Мончинский и золотопромышленник Вадим Туманов посетили золотые прииски в Бодайбо, где работали бывшие заключённые. Первая часть книги была написана ещё при жизни Высоцкого, а вторую Мончинский доделал в 1984 году по черновикам. Пока первый вариант романа выходил в печать, машинистка отказалась над ним работать из-за психологической травмы.

Владимир Высоцкий разбил четыре иномарки

Владимир Высоцкий мог позволить себе лучшие машины не только СССР, но и зарубежья. Фото © ТАСС / Антон Буценко

Всего автомобилей Высоцкий разбил пять. Первой стала «лада», затем «рено», БМВ, «мерседес» и ещё раз «мерседес». На одной из немецких машин актёр врезался в троллейбус. С ним в машине находились его администратор и Всеволод Абдулов, тоже актёр, все вместе они попали в больницу. Все эти происшествия прошли для Высоцкого бесследно, пострадало только здоровье.

Милиция катала Высоцкого на «Волге» с мигалками

Такой чести актёр удостоился во время съёмок сериала «Место встречи изменить нельзя». Фильм создавали в Одессе, но одновременно Высоцкий играл в спектаклях в Москве. Каждый день после съёмок он летал на самолёте в столицу, а до театра его везла милиция. По дороге актёра гримировали, превращая из Глеба Жеглова в Гамлета. Вечером Высоцкий снова летел в Одессу на съёмки кино.

Марина Влади спасла Высоцкого от первого инфаркта

Марина Влади не только стала любовью всей жизни Высоцкого, но и спасла его от смерти в 1969 году. Фото © ТАСС / Александр Коньков

В 1969 году в Москве у кумира всех без исключения советских граждан начался сердечный приступ. Сердце актёра почти остановилось, а врачи скорой помощи утверждали, что не могут ничем помочь. Тогда Влади заставила бригаду увезти Высоцкого в больницу: грозила расправой, умоляла и бросалась на стены.

Высоцкого ненавидели коллеги по цеху

Сейчас популярен стереотип о том, что Высоцкому сходило с рук буквально всё: джинсы, зависимости, иномарки, скандалы… Но на деле это было не совсем так. Высоцкого нельзя было посадить — это правда. Но травить и дискредитировать его было разрешено. В 1968 году в газетах прошла очерняющая кампания, когда поэта называли «автором пошлых и грязных песенок». При жизни в печати был запрет на публикацию его книг: СССР так и не увидел «Роман о девочках». Композиторы Соловьёв-Седой и Кабалевский очень нелестно отзывались о его музыке. А в Театре на Таганке в 1979 году актёры отказались аплодировать после показа телеспектакля с его участием. Причиной тому была зависть: каждый коллега мечтал хотя бы о малой части той жизни, что была у Высоцкого.

В юности Высоцкий жил в коммуне

Высоцкий провёл юность в квартире Левона Кочаряна на Большом Каретном. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС

Коммуной советский бард называл совместное проживание на квартире у Левона Кочаряна. Именно Кочаряну и компании общих друзей Высоцкий привозил все свои песни. Кроме Владимира в квартире собирались Андрей Тарковский и Василий Шукшин, а также разномастные уголовники (что поделать — Большой Каретный). Володя спал у режиссёра в ванной, подложив под голову дощечку, а Кочарян подливал ему горячей воды — вместо одеяла. Кстати, «чёрный пистолет» из песни «На Большом Каретном» — это трофейный вальтер отца поэта Семёна Высоцкого, героя войны.

Владимир Высоцкий очень много путешествовал

Высоцкий бывал в Нью-Йорке, Париже и Лос-Анджелесе. Более того: даже на Таити и в Мексике он отдыхал! Фото © Kinopoisk.ru

Высоцкий мог по полгода не появляться в СССР. Он единственный из всех граждан Союза, включая генсека партии, позволял себе путешествия во Францию, Англию, США и Италию. Высоцкий первым из советских людей в качестве туриста посетил Мексику, Перу, Канаду и Таити. Его не только без проблем выпускали из СССР — ему каждый раз давали визу даже самые враждебные западные страны! Пока Владимир Семёнович был за границей, он позволял себе невероятные для любого другого вольности: интервью западной прессе и встречи с диссидентами.

У Владимира Высоцкого были еврейские корни

Отец Высоцкого, Семён Владимирович, происходил из хорошей брестской еврейской семьи. Фото © cyclowiki

Сам Владимир Семёнович евреем не был, так как его мама, Нина Максимовна, была русской. Впрочем, отец, Семён Владимирович, происходил из еврейской семьи стеклодува из Брест-Литовска. Когда началась Великая Отечественная, Семён Владимирович приступил к уничтожению нацистов с первого дня и со всей яростью, дошёл до Берлина и по выслуге лет уволился из армии в звании полковника.

Высоцкий страдал алкогольной и наркотической зависимостью

В 1975 году Владимир полностью бросил пить. Казалось бы, это позитивное решение, но, увы, трезвую жизнь актёр не начал. Из-за напряжённого графика Высоцкий пристрастился к двум видам наркотиков, из-за одного из которых у него в итоге и развилась сердечно-сосудистая недостаточность, оборвавшая жизнь великого поэта и актёра всего в 42 года. В последние годы Владимир Семёнович работал, не щадя живота своего.

Устроить Высоцкому похороны помог Иосиф Кобзон

Иосиф Кобзон сделал несколько звонков, и похороны Высоцкого прошли так, как подобает легенде. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Кобзон с трудом выбил великому советскому актёру место на Ваганьковском кладбище и гроб-«шестёрку», который изготавливали по заказу для высокопоставленных членов партии. Единственные газеты, которые упомянули о смерти Высоцкого, — это «Советская культура» и «Вечерняя Москва». С этим тоже помог Кобзон.