Марина Влади, запрещёнка, 4 разбитые машины и ещё 9 невероятных фактов о Владимире Высоцком
25 января 2025 года Владимиру Высоцкому могло исполниться 87 лет. В своё время в СССР он был популярнее, чем любой актёр на Западе. О самых невероятных сюжетах из жизни советской суперзвезды рассказывает Life.ru.
Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года. Великий актёр, поэт и музыкант в 1970-е пользовался такой бешеной всенародной популярностью, что оказался практически неприкосновенным: ни милиция, ни КГБ не могли тронуть его и пальцем. В каждой советской семье присутствовали пластинки и бобины с песнями Высоцкого, причём далеко не в одном экземпляре. Фильмы с ним становились всесоюзными хитами, например «Место встречи изменить нельзя». В 1986 году, через шесть лет после смерти, Высоцкому присвоили звание заслуженного артиста РСФСР. Невероятные факты, которые рассказывают о том, как жил великий советский артист, будут в материале.
Владимир Высоцкий мог стать простым инженером
После школы Высоцкий собирался стать инженером, но не выдержал даже одного семестра в строительном институте. Фото © Kinopoisk.ru
В 1955 году, сразу после окончания школы, Высоцкий поступил на механический факультет Московского инженерно-строительного института. С техническими специальностями не срослось: будущий актёр покинул вуз после первого семестра и поступил в Школу-студию МХАТ.
Для Высоцкого не было сложных ролей: он мог поменять даже цвет кожи
Высоцкий играл прадеда Пушкина Ибрагима Ганнибала, чернокожего дворянина петровской эпохи. Фото © ТАСС / Анатолий Ковтун
В фильме «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил» 1976 года Высоцкий сыграл Ибрагима Ганнибала, чернокожего принца, которого в 1704 году подарил Петру I торговец Савва Рагузинский. Император крестил мальчика, и тот стал его ординарцем и секретарём, хранителем важных государственных секретов. Ибрагим Ганнибал был также прадедом Александра Пушкина.
Владимир Высоцкий мечтал написать величайший роман XX века
Высоцкий действительно думал о том, что его роман «Чёрная свеча» станет «Войной и миром» прошлого столетия. Это большая книга о реалиях лагерного быта, которую поэт писал в соавторстве с Леонидом Мончинским. Замысел произведения возник в 1976 году после того, как Высоцкий, Мончинский и золотопромышленник Вадим Туманов посетили золотые прииски в Бодайбо, где работали бывшие заключённые. Первая часть книги была написана ещё при жизни Высоцкого, а вторую Мончинский доделал в 1984 году по черновикам. Пока первый вариант романа выходил в печать, машинистка отказалась над ним работать из-за психологической травмы.
Владимир Высоцкий разбил четыре иномарки
Владимир Высоцкий мог позволить себе лучшие машины не только СССР, но и зарубежья. Фото © ТАСС / Антон Буценко
Всего автомобилей Высоцкий разбил пять. Первой стала «лада», затем «рено», БМВ, «мерседес» и ещё раз «мерседес». На одной из немецких машин актёр врезался в троллейбус. С ним в машине находились его администратор и Всеволод Абдулов, тоже актёр, все вместе они попали в больницу. Все эти происшествия прошли для Высоцкого бесследно, пострадало только здоровье.
Милиция катала Высоцкого на «Волге» с мигалками
Такой чести актёр удостоился во время съёмок сериала «Место встречи изменить нельзя». Фильм создавали в Одессе, но одновременно Высоцкий играл в спектаклях в Москве. Каждый день после съёмок он летал на самолёте в столицу, а до театра его везла милиция. По дороге актёра гримировали, превращая из Глеба Жеглова в Гамлета. Вечером Высоцкий снова летел в Одессу на съёмки кино.
Марина Влади спасла Высоцкого от первого инфаркта
Марина Влади не только стала любовью всей жизни Высоцкого, но и спасла его от смерти в 1969 году. Фото © ТАСС / Александр Коньков
В 1969 году в Москве у кумира всех без исключения советских граждан начался сердечный приступ. Сердце актёра почти остановилось, а врачи скорой помощи утверждали, что не могут ничем помочь. Тогда Влади заставила бригаду увезти Высоцкого в больницу: грозила расправой, умоляла и бросалась на стены.
Высоцкого ненавидели коллеги по цеху
Сейчас популярен стереотип о том, что Высоцкому сходило с рук буквально всё: джинсы, зависимости, иномарки, скандалы… Но на деле это было не совсем так. Высоцкого нельзя было посадить — это правда. Но травить и дискредитировать его было разрешено. В 1968 году в газетах прошла очерняющая кампания, когда поэта называли «автором пошлых и грязных песенок». При жизни в печати был запрет на публикацию его книг: СССР так и не увидел «Роман о девочках». Композиторы Соловьёв-Седой и Кабалевский очень нелестно отзывались о его музыке. А в Театре на Таганке в 1979 году актёры отказались аплодировать после показа телеспектакля с его участием. Причиной тому была зависть: каждый коллега мечтал хотя бы о малой части той жизни, что была у Высоцкого.
В юности Высоцкий жил в коммуне
Высоцкий провёл юность в квартире Левона Кочаряна на Большом Каретном. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС
Коммуной советский бард называл совместное проживание на квартире у Левона Кочаряна. Именно Кочаряну и компании общих друзей Высоцкий привозил все свои песни. Кроме Владимира в квартире собирались Андрей Тарковский и Василий Шукшин, а также разномастные уголовники (что поделать — Большой Каретный). Володя спал у режиссёра в ванной, подложив под голову дощечку, а Кочарян подливал ему горячей воды — вместо одеяла. Кстати, «чёрный пистолет» из песни «На Большом Каретном» — это трофейный вальтер отца поэта Семёна Высоцкого, героя войны.
Владимир Высоцкий очень много путешествовал
Высоцкий бывал в Нью-Йорке, Париже и Лос-Анджелесе. Более того: даже на Таити и в Мексике он отдыхал! Фото © Kinopoisk.ru
Высоцкий мог по полгода не появляться в СССР. Он единственный из всех граждан Союза, включая генсека партии, позволял себе путешествия во Францию, Англию, США и Италию. Высоцкий первым из советских людей в качестве туриста посетил Мексику, Перу, Канаду и Таити. Его не только без проблем выпускали из СССР — ему каждый раз давали визу даже самые враждебные западные страны! Пока Владимир Семёнович был за границей, он позволял себе невероятные для любого другого вольности: интервью западной прессе и встречи с диссидентами.
У Владимира Высоцкого были еврейские корни
Отец Высоцкого, Семён Владимирович, происходил из хорошей брестской еврейской семьи. Фото © cyclowiki
Сам Владимир Семёнович евреем не был, так как его мама, Нина Максимовна, была русской. Впрочем, отец, Семён Владимирович, происходил из еврейской семьи стеклодува из Брест-Литовска. Когда началась Великая Отечественная, Семён Владимирович приступил к уничтожению нацистов с первого дня и со всей яростью, дошёл до Берлина и по выслуге лет уволился из армии в звании полковника.
Высоцкий страдал алкогольной и наркотической зависимостью
В 1975 году Владимир полностью бросил пить. Казалось бы, это позитивное решение, но, увы, трезвую жизнь актёр не начал. Из-за напряжённого графика Высоцкий пристрастился к двум видам наркотиков, из-за одного из которых у него в итоге и развилась сердечно-сосудистая недостаточность, оборвавшая жизнь великого поэта и актёра всего в 42 года. В последние годы Владимир Семёнович работал, не щадя живота своего.
Устроить Высоцкому похороны помог Иосиф Кобзон
Иосиф Кобзон сделал несколько звонков, и похороны Высоцкого прошли так, как подобает легенде. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Кобзон с трудом выбил великому советскому актёру место на Ваганьковском кладбище и гроб-«шестёрку», который изготавливали по заказу для высокопоставленных членов партии. Единственные газеты, которые упомянули о смерти Высоцкого, — это «Советская культура» и «Вечерняя Москва». С этим тоже помог Кобзон.
Это были 12 невероятных и восхитительных фактов из жизни великого Владимира Высоцкого. Мы рассказали, откуда чёрный пистолет появился на Большом Каретном, кем бы мог стать Высоцкий, если бы не стал актёром, как Марина Влади спасла любимого от первого инфаркта и о великом романе XX века, который задумал поэт в 1976 году. Ранее Life.ru писал о лучших ролях Василия Ланового.
Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © Kinopoisk.ru