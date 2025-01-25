РИАН: РФ обратилась за помощью в деле против Смольянинова* к другому государству

Российские правоохранители направили иностранному государству запрос о помощи в расследовании уголовного дела против иноагента Артура Смольянинова*. Просьба была адресована стране, где находится заочно арестованный актёр, стало известно РИА «Новости».

Предположительно, беглая кинозвезда обосновалась в Латвии. Ранее Смольянинов* жаловался, что вынужден петь в подземных переходах Риги. А недавно он выложил в соцсетях пост с геотегом Юрмалы. За время отъезда он также успел дать концерты в США, Париже, Германии и Франции.

Артура Смольянинова* заочно арестовали в России в октябре 2024 года, обвинив в распространении фейков о ВС РФ и возбуждении ненависти либо вражды. Однако это не единственная проблема беглого актёра. За последние полгода его задолженность на родине достигла 216 тысяч рублей.