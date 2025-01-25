Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 января, 04:36

РИАН: РФ обратилась за помощью в деле против Смольянинова* к другому государству

Артур Смольянинов*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chelovek.cilveks.human

Артур Смольянинов*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chelovek.cilveks.human

Российские правоохранители направили иностранному государству запрос о помощи в расследовании уголовного дела против иноагента Артура Смольянинова*. Просьба была адресована стране, где находится заочно арестованный актёр, стало известно РИА «Новости».

Предположительно, беглая кинозвезда обосновалась в Латвии. Ранее Смольянинов* жаловался, что вынужден петь в подземных переходах Риги. А недавно он выложил в соцсетях пост с геотегом Юрмалы. За время отъезда он также успел дать концерты в США, Париже, Германии и Франции.

Смольянинов* пытается отменить свой заочный арест в Москве после «прожарки» в Европе
Смольянинов* пытается отменить свой заочный арест в Москве после «прожарки» в Европе

Артура Смольянинова* заочно арестовали в России в октябре 2024 года, обвинив в распространении фейков о ВС РФ и возбуждении ненависти либо вражды. Однако это не единственная проблема беглого актёра. За последние полгода его задолженность на родине достигла 216 тысяч рублей.

* Включён в список иноагентов Минюста РФ, а также в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Артур Смольянинов
  • Латвия
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar