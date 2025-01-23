Долг актёра Артура Смольянинова* вырос на 50 тысяч рублей за последние полгода

Долг актёра Артура Смольянинова*, уехавшего после начала СВО из России, значительно увеличился. По данным РИА «Новости», его задолженность за последние шесть месяцев выросла на 50 тысяч рублей и превысила 200 тысяч рублей.

В июле 2024 года сумма долга составила 164 тысячи рублей, из которых почти 100 тысяч приходились на кредит. В настоящее время сумма долга, включая штрафы, достигла 216 тысяч рублей. Смольянинов* не погасил задолженность по кредиту и не выплатил штраф в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию Российской армии в 2022 году.

Кроме того, актёра ждут 28 штрафов ГИБДД на сумму 41,5 тысячи рублей, из которых три штрафа на общую сумму 1,5 тысячи рублей были наложены в этом месяце.

Ранее Министерство юстиции обновило список иностранных агентов. В реестр внесены журналисты Антон Рубин**, Александра Прокопенко**, Ксения Кирия**, Ирина Ромалийская**, Андрей Козенко**, Анастасия Лотарёва**, а также проект «Идите лесом»** и ООО «АЛАЯ БУКВА»**, учреждённое иноагентом Алексеем Серёгиным**.