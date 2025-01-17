Шесть журналистов и «Идите лесом»* пополнили список иноагентов

Министерство юстиции обновило список иностранных агентов. В реестр внесены журналисты Антон Рубин*, Александра Прокопенко*, Ксения Кирия*, Ирина Ромалийская*, Андрей Козенко*, Анастасия Лотарева*, а также проект «Идите лесом»* и ООО «АЛАЯ БУКВА»*, учреждённое иноагентом Алексеем Серёгиным*.

«К.Д. Кирия* принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, участвовала в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ», — заявили в Минюсте.

Там добавили, что Козенко*, в частности, принимал участие в распространении сообщений и материалов иноагентов, выступал против СВО. Лотарева* распространяла ложную информацию о решениях властей РФ. Аналогичным образом поступал и проект «Идите лесом»*.

«И.Г. Ромалийская* сотрудничала с организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, а также включенной в реестр иностранных агентов», — сообщили в Минюсте.

Прокопенко* и Рубин* в числе прочего распространяли фейки.

Также Минюст исключил из списка иноагентов ООО «ЯРНОВОСТИ» в связи с ликвидацией организации.

Ранее Минюст признал иноагентом рэпера Лигалайза*. Он выступал против СВО, негативно высказывался о россиянах, участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, распространял фейки.