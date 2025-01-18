На имущество угодившего в рехаб Моргенштерна* наложен арест
Суд арестовал имущество Моргенштерна* из-за нарушения закона об иноагентах
Рэпер Моргенштерн*. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Суд арестовал недвижимость рэпера Алишера Моргенштерна* из-за нарушений закона о иностранных агентах. Прокуратура Москвы сообщила, что под арест попали его земельный участок, дом в Истре и несколько нежилых помещений.
«По решению суда Моргенштерну* запрещено совершать какие-либо юридические действия с земельным участком и жилым строением в Истринском районе Московской области, а также нежилым зданием и 3 нежилыми помещениями», — сообщила пресс-служба прокуратуры.
Напомним, что Моргенштерна* внесли в реестр иноагентов 6 мая 2022 года. Обязанности иноагента он не соблюдает, за что регулярно получает штрафы. 11 октября прошлого года ему не удалось обжаловать уже третий штраф, который музыканта обязали выплатить за неисполнение наложенных на него обязанностей. Накануне СК предъявил Моргенштерну* обвинение в уклонении от обязательств иноагента.
* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.