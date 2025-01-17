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17 января, 10:07

«Пожелайте удачи в бою»: Моргенштерн* добрался до рехаба и зачекинился

Рэпер Моргенштерн* вышел на связь с подписчиками из рехаба

Рэпер Моргенштерн* объявил, что прибыл в реабилитационный центр. Накануне он, как и полагается, сделал глоток спиртного за светлое будущее, выложив фото с бокальчиком. Музыкант пообещал своим подписчикам вести дневник пребывания в рехабе у себя на странице.

«Спасибо за такие мощные проводы, за вашу поддержку и любовь. В самолёте поднял последний бокальчик за нас и за новую жизнь. Пост пишу уже из рехаба, добрался, зачекинился — пожелайте удачи в бою», — написал он в социальных сетях.

Раскрыта хитрая задумка рэпера Моргенштерна*, поднявшего гонорар почти до 15 млн
Раскрыта хитрая задумка рэпера Моргенштерна*, поднявшего гонорар почти до 15 млн

Ранее Life.ru рассказывал о пьяной выходке Моргенштерна* в Куршевеле. Он упал во время выступления на корпоративе, поднимать его пришлось гостям. По словам туристов, рэпер был «в хламину». Позже в сторис музыкант признался, что у него есть проблемы с алкоголем, но они ему помогают от худшего сценария. Тогда же он и намекнул, что хочет лечь на лечение.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

ТАСС / Вадим Тараканов

Александра Мышляева
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