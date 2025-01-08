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8 января, 16:31

Пьяный в хлам Моргенштерн* упал на корпоративе в Куршевеле

Пьяный Моргенштерн* упал во время выступления на корпоративе в Куршевеле

Пьяный рэпер Моргенштерн* упал во время выступления на корпоративе в Куршевеле. Поднимать его пришлось гостям, пишет SHOT.

Пьяный Моргенштерн* упал во время выступления на корпоративе в Куршевеле. Видео © Telegram / SHOT

Уехавший из РФ артист отработал вечеринку на лухари курорте. На одном из них он выступал с бокальчиком алко и сигареткой. По словам туристов, рэпер был в хламину. Не устоял Морген* на песне Кадиллак.

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Ранее стало известно, что московские судебные приставы начали розыск бывшей супруги Моргенштерна*. Она накопила множество штрафов за нарушения на Mercedes и проигнорировала уведомления от ГИБДД. На ней числится задолженность перед российской налоговой службой в размере почти полмиллиона рублей.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
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