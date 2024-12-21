«Лучшая жизнь идёт»: Гудков рассказал, как идут дела после его отмены на ТВ

Комик Александр Гудков заявил, что у него появилось много свободного времени на участие в интересных проектах после закрытия шоу «Вечерний Ургант». Теперь он чаще находится за кадром и воплощает в жизнь новые идеи. Собственная отмена на телевидении не стала для юмориста страшным испытанием, признаётся он.

«Появилась куча свободного времени заняться тем, что я не мог делать до 2022 года. Как будто даже лучшая жизнь идёт, потому что теперь почти никто не звонит по мелочам, насчёт проектов, где раньше не мог сказать «нет». Сейчас есть возможность заняться тем, что я люблю, а люблю я придумывать, то есть быть не головой в телевизоре либо в YouTube, а работать за кадром и креативить», — сказал Гудков в интервью блогеру Саше Сулим.

Напомним, что Гудков до 2022 года был ведущим в программе «Вечерний Ургант». После её закрытия он продолжал работать на ТВ, но из-за выпуска пародии на песню SHAMAN (Ярослав Дронов) «Я русский» его перестали звать в телевизионные проекты. В пародии он заменил текст песни на «Я узкий».

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