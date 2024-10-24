Концерт группы «Звери» в Твери отменили из-за «неоднозначной позиции артиста»

Рок-группа «Звери» не сможет выступить в Твери с концертом. Местная администрация не захотела допускать артистов до сцены из-за их «неоднозначной позиции», информирует сообщество коллектива в VK.

«Друзья, у нас грустные новости. Вынуждены сообщить, что концерт, который мы планировали провести в Твери 13 ноября, отменяется, поскольку местная администрация отказала нам в его проведении. Причина — «неоднозначная позиция артиста», — указано в сообщении.

Там добавили, что никак не могли повлиять на это решение и пообещали вернуть зрителям полную стоимость билетов. Также им на почту придёт промокод, который можно будет использовать для покупки билета в соседних городах со скидкой.

Группа прикрепила к публикации файл с официальным письмом комитета по физической культуре и спорту Тверской области. Там указано, что выступление артистов на базе спорткомплекса «Юбилейный» не согласовано.