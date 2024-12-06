«Чуда не случилось»: Моргенштерн* сообщил об отмене своего концерта в Казахстане

Рэпер Алишер Моргенштерн*, признанный в России иностранным агентом, отменил концерт, запланированный на 7 декабря в Алматы. Выступление должно было пройти в одном из ночных клубов в парке имени 28 Панфиловцев. Однако мероприятие не состоится.

«Привет, Казахстан! Сюрприз не удался. Чуда не случилось, поэтому сдавайте билеты. Надеюсь, однажды увидимся», — написал Моргенштерн*, не уточнив причины отмены. На сайте Freedon Ticketon информация о концерте всё ещё доступна, но продажа билетов прекращена.

Это уже вторая отмена концерта артиста в Казахстане в 2024 году. В апреле он также отказался от выступления в Астане, сославшись на угрозы безопасности. «По моей информации, мне небезопасно находиться в вашей стране. Но если кто-то из государственных лиц публично гарантирует мою безопасность, я приеду даже с туром. На данный момент я не могу рисковать», — пояснял тогда Моргенштерн*.

Отмена концертов иностранных исполнителей в Казахстане стала заметной тенденцией. В октябре 2024 года белорусский певец Макс Корж отменил своё выступление в Алматы, сославшись на нестабильную обстановку. Ранее, в сентябре, британская рок-группа Placebo отказалась от участия в фестивале Park Live Festival в Алматы, запланированного на 8 сентября. Музыканты объяснили своё решение «вескими косвенными причинами», не связанными с качеством работы организаторов.

На фоне этих событий Моргенштерн* значительно повысил стоимость своих корпоративных выступлений — с начала года цена выросла почти на 6 миллионов рублей, достигнув 14 миллионов рублей. При этом артист готов предоставить скидку в 20% при быстром согласовании. Музыкант гастролирует с командой из восьми человек, а заказчики обязаны оплачивать их перелёт в оба конца.

Отмена концерта в Алматы разочаровала поклонников Моргенштерна* в Казахстане, но многие надеются, что в будущем артист всё же сможет выступить в стране.

Ранее стало известно, что московские судебные приставы начали розыск бывшей супруги Моргенштерна*. Она накопила множество штрафов за нарушения на Mercedes и проигнорировала уведомления от ГИБДД. На неё числится задолженность перед российской налоговой службой в размере почти полумиллиона рублей.