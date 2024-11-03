Бывшую жену Моргенштерна* Дилару разыскивают приставы из-за штрафов за ПДД

Бывшую жену Моргенштерна* Дилару разыскивают московские приставы. Блогерка насобирала на своём мерсе кучу штрафов и забила на сообщения от ГИБДД. На инфлюенсерке также висит долг перед российской налоговой почти на полмиллиона.

Как стало известно SHOT, экс-супрга рэпера-иноагента накатала на своём Mercedes-Benz штрафов на 40 тысяч рублей. За непристёгнутый ремень, превышение скорости и прочее хулиганьё на дороге Дилара не платит с прошлого года. Так что приставам пришлось открыть несколько исполнительных производств.

Кроме того, у 24-летней Дилары Зинатуллиной траблы с налоговой. Она не заплатила ФНС 460 тысяч рублей. Налоговая отправила блогерке предупреждение: если долг не будет оплачен, её счёта заблокируют и не выпустят заграницу. У Дилары открыта ИПшечка, она владеет салоном красоты «Дилара», который ей подарил бывший муж — Морген*.

Недавно рэпер Алишер Моргенштерн* резко поднял свой гонорар. Обновлённый райдер артиста предусматривает 15 бутылок пива вместо прежних 30, вино и коньяк вместо водки, а также пиццы, энергетики, презервативы и смазку.