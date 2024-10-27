Раскрыта хитрая задумка рэпера Моргенштерна*, поднявшего гонорар почти до 15 млн

Рэпер Алишер Моргенштерн* резко поднял гонорар, чтобы привлечь к себе внимание. Таким мнением поделился музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, интерес к творчеству Моргенштерна* в РФ в последнее время значительно упал. Объявив о повышении стоимости выступления, артист вновь заставил прессу и зрителей о себе говорить.

«Я думаю, что это пиар-ход Моргенштерна*, потому что его выступления и за 9 млн рублей за границей, по сути, никому не нужны. Редкие корпоративы, которые ему выпадали, были для поддержания штанов», — рассказал Рудченко.

Продюсер добавил, что повышение ценника за выступление должно быть обосновано. Например, выходом успешного альбома или хорошими рейтингами в чартах. Моргенштерн* же в последнее время совсем пропал из информационного поля, поэтому массовых заказов ему не светит.

Ранее Life.ru писал, что покинувший Россию рэпер Алишер Моргенштерн* с начала 2024 года внёс серьёзные коррективы в ценовую политику частных корпоративов со своим участием. Теперь заказать его на вечер стоит на шесть миллионов дороже, чем в 2023-м. Он и его команда готовы петь лишь за 14,9 млн рублей, однако за быстрое согласование музыкант готов скинуть 20% от суммы.