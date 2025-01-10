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10 января, 08:27

Моргенштерн* вышел на связь после Куршевеля и намекнул, что ложится в рехаб

Рэпер-иноагент Алишер Моргенштерн* вышел на связь после алкогольного фиаско на корпоративе в Куршевеле. В сториз соцсети он обратился к прессе и признал, что у него есть проблемы с алкоголем, но они ему помогают от худшего сценария.

В момент записи музыкант находился в нетрезвом состоянии. В ходе обращения он даже предложил подписчикам сделать обзор на таблетки, которые ему прописали. При этом артист заявил, что скоро он «будет под присмотром».

Моргенштерн* объявил о проблемах с алкоголем. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; входит в корпорацию Meta, признанной экстремистской в России) / morgen_shtern

«Не волнуйтесь — скоро я буду под наблюдением в специальном месте, всё будет супер!» — намекнул рэпер на предстоящее лечение.

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В декабре рэпер вынужден был отменить концерт в Алматы. Шоу планировалось в ночном клубе в парке имени 28 Панфиловцев, но «чуда не случилось».

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

Instagram (входит в корпорацию Meta, признан экстремистским и запрещен в России) / morgen_shtern

Лия Мурадьян
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