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11 октября, 20:45

Моргенштерн* не смог обжаловать в суде третий иноагентский штраф

Алишер Моргенштерн*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / morgen_shtern

Алишер Моргенштерн*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / morgen_shtern

Московский городской суд признал законным третий штраф в отношении рэпера Алишера Моргенштерна* за нарушение порядка ведения деятельности иностранного агента. Это следует из решения, опубликованного на сайте апелляционной инстанции.

«Оставить постановление без изменения, а жалобу без удовлетворения», — говорится в документе суда.

СМИ раскрыли причину признания Моргенштерна* иностранным агентом
СМИ раскрыли причину признания Моргенштерна* иностранным агентом

Ранее адвокат рэпера Моргенштерна* объяснил, почему его не смогут выдать России. Исполнителя не выдадут потому, что деяние не является преступлением в том государстве, в котором артист находится.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Анатолий Цейко
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