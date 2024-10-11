Моргенштерн* не смог обжаловать в суде третий иноагентский штраф
Алишер Моргенштерн*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / morgen_shtern
Московский городской суд признал законным третий штраф в отношении рэпера Алишера Моргенштерна* за нарушение порядка ведения деятельности иностранного агента. Это следует из решения, опубликованного на сайте апелляционной инстанции.
«Оставить постановление без изменения, а жалобу без удовлетворения», — говорится в документе суда.
Ранее адвокат рэпера Моргенштерна* объяснил, почему его не смогут выдать России. Исполнителя не выдадут потому, что деяние не является преступлением в том государстве, в котором артист находится.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.