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Регион
25 января, 06:56

Страна, где скрывается Смольянинов*, отказала России в правовой помощи

Артур Смольянинов*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chelovek.cilveks.human

Артур Смольянинов*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chelovek.cilveks.human

Страна, в которой скрывается заочно арестованный по делу о фейках об армии и разжигании ненависти актёр Артур Смольянинов*, отклонила запрос российских следователей о правовой помощи. Об этом сообщили агентству РИА «Новости» в правоохранительных органах.

В заявлении указано, что компетентные органы иностранного государства отказали в запросе. Правоохранители направляли запрос для получения информации о местонахождении артиста.

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Долг актёра Артура Смольянинова* вырос на 50 тысяч рублей за последние полгода

Напомним, российские правоохранители направили иностранному государству запрос о помощи в расследовании уголовного дела против иноагента Артура Смольянинова*. Просьба была адресована стране, где находится заочно арестованный актёр. Предположительно, беглая кинозвезда обосновалась в Латвии.

* Включён в список иноагентов Минюста РФ, а также в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Оксана Попова
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