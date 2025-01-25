Страна, где скрывается Смольянинов*, отказала России в правовой помощи

Страна, в которой скрывается заочно арестованный по делу о фейках об армии и разжигании ненависти актёр Артур Смольянинов*, отклонила запрос российских следователей о правовой помощи. Об этом сообщили агентству РИА «Новости» в правоохранительных органах.

В заявлении указано, что компетентные органы иностранного государства отказали в запросе. Правоохранители направляли запрос для получения информации о местонахождении артиста.

Напомним, российские правоохранители направили иностранному государству запрос о помощи в расследовании уголовного дела против иноагента Артура Смольянинова*. Просьба была адресована стране, где находится заочно арестованный актёр. Предположительно, беглая кинозвезда обосновалась в Латвии.