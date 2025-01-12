«Позор»: Вышедшие на митинг одесситы потребовали восстановить памятник Высоцкому
Жители Одессы организовали митинг из-за демонтажа памятника Высоцкому
Митинг в Одессе. Обложка © Telegram / Суспільне Одеса
Несколько жителей Одессы устроили митинг у здания горсовета с требованием восстановить снесённый ранее памятник певцу и поэту Владимиру Высоцкому. Об этом сообщил нардеп Артём Дмитрук.
«Возле горсовета в Одессе собрались люди с требованием восстановить памятник Высоцкому», — написал он в телеграм-канале.
Участник митинга в Одессе. Фото © Telegram / Суспільне Одеса
На опубликованных местными СМИ кадрах видно, что вышедшие на митинг одесситы держат в руках плакаты с надписями на украинском языке: «Позор!»; «Восстановить памятник Высоцкому!»; «Никто не заставит одесситов забыть славную историю города!».
Напомним, что в конце декабря 2024 года в Одессе снесли памятник Владимиру Высоцкому. Монумент был расположен рядом с городской киностудией. Учреждение подтвердило снос и заявило, что планирует забрать скульптуру себе на хранение и установить рядом с одним из павильонов.