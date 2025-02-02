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2 февраля, 10:00

Тест: Только советский гонщик сможет отгадать все 6 культовых фильмов по кадру с автомобилем

Думаете, что в СССР не было разнообразия марок и моделей машин? Этот тест докажет вам обратное и заставит изменить своё мнение!

Советский автопром — это не просто верх инженерной мысли, но и важная часть культурного наследия, которая оживает в кадрах любимых фильмов! Легендарные «Волги», «Москвичи», «Запорожцы» и «Победы» не просто служили средством передвижения для персонажей, но и становились настоящими символами эпохи, добавляя картинам особый шарм и атмосферу. Эти машины, с их узнаваемыми формами и характерным дизайном, подчёркивают дух времени, создают неповторимый антураж, а иногда и сами являются полноценными героями действия. Предлагаем проверить свою эрудицию и узнать легендарные фильмы по кадру с машиной!

СССР подарил нам не только десятки удивительных автомобилей и чудес техники, но и множество традиций и обычаев. К сожалению, 6 этих добрых практик канули в Лету, но мы уверены — их срочно нужно вернуть! Но были и правила, которые сейчас кажутся настоящей дикостью. О них рассказали здесь.

Тест: Лишь 1% советских зрителей отгадает, какого цвета были эти 7 предметов в фильмах Гайдая
Тест: Лишь 1% советских зрителей отгадает, какого цвета были эти 7 предметов в фильмах Гайдая
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Кадр из фильма «Берегись автомобиля», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

Виктория Мишинкина
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