Тест: Только советский гонщик сможет отгадать все 6 культовых фильмов по кадру с автомобилем

Советский автопром — это не просто верх инженерной мысли, но и важная часть культурного наследия, которая оживает в кадрах любимых фильмов! Легендарные «Волги», «Москвичи», «Запорожцы» и «Победы» не просто служили средством передвижения для персонажей, но и становились настоящими символами эпохи, добавляя картинам особый шарм и атмосферу. Эти машины, с их узнаваемыми формами и характерным дизайном, подчёркивают дух времени, создают неповторимый антураж, а иногда и сами являются полноценными героями действия. Предлагаем проверить свою эрудицию и узнать легендарные фильмы по кадру с машиной!