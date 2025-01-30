Тест: Лишь 1% советских зрителей отгадает, какого цвета были эти 7 предметов в фильмах Гайдая
Для всего мира кинематографа 30 января по-настоящему памятная дата — 102 года со дня рождения величайшего режиссёра Леонида Гайдая! Лучше повода отдать дань уважения не найти!
Леонид Гайдай, бесспорно, считается одним из самых талантливейших режиссёров и сценаристов всех времён, который создал целую киновселенную с ярчайшими персонажами, интересными сюжетами и искромётными шутками! Его фильмы стали настоящей классикой, а реплики героев разлетелись на цитаты. Гайдай мастерски сочетал комедию с глубоким смыслом, а иронию с душевными диалогами, пробуждая в зрителях не только безудержный смех, но и серьёзные размышления о вечных ценностях. Но годы идут, новые картины выходят не по дням, а по часам, и детали постепенно начинают растворяться в памяти. Мы решили собрать самые культовые фильмы режиссёра воедино и освежить ваши знания!
Наших актёров приглашали сниматься в иностранных фильмах ещё во времена СССР, но сейчас российских артистов можно встретить в зарубежных картинах гораздо чаще. Кому ещё удалось покорить Голливуд, кроме Юры Борисова, рассказали здесь! А этот тест пройдёт только 1 человек из 100, ведь нужно вспомнить пропущенные слова в куплетах культовых песен СССР. Не переживайте, Никулин там тоже есть!
Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / starline, © ТАСС / Николай Малышев, © Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», режиссер Леонид Гайдай, сценаристы Яков Костюковский, Морис Слободской, Леонид Гайдай / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссер Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», режиссер Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk