Тест: Лишь 1% советских зрителей отгадает, какого цвета были эти 7 предметов в фильмах Гайдая

Леонид Гайдай, бесспорно, считается одним из самых талантливейших режиссёров и сценаристов всех времён, который создал целую киновселенную с ярчайшими персонажами, интересными сюжетами и искромётными шутками! Его фильмы стали настоящей классикой, а реплики героев разлетелись на цитаты. Гайдай мастерски сочетал комедию с глубоким смыслом, а иронию с душевными диалогами, пробуждая в зрителях не только безудержный смех, но и серьёзные размышления о вечных ценностях. Но годы идут, новые картины выходят не по дням, а по часам, и детали постепенно начинают растворяться в памяти. Мы решили собрать самые культовые фильмы режиссёра воедино и освежить ваши знания!