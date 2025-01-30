2-е лунные сутки: Как уберечь тело и разум и какой народный праздник 30 января

Тяжёлый период, когда за сутки сменилось сразу два лунных дня, прошёл. Теперь наступают 2-е лунные сутки. Когда точно они наступят 30 января 2025 года, во сколько закат Луны, какие счастливые числа и камни есть у этого дня, расскажем в материале. А ещё приложим список запретных и разрешённых действий.

Какой лунный день 30 января и в каком Луна знаке зодиака

В 2025 году второй лунный день настанет 30 января с утра. Фото © «Шедеврум»

30 января 2025 года наступает второй день нового лунного месяца, фаза Луны — растущая с одним процентом освещённости. Восход Луны назначен на 09:18, а 2-е число лунного календаря продлится до следующего дня, то есть до 31 января. Закат светила назначен на 18:06.

Спутник Земли всё ещё находится в созвездии Водолея. Такой знак зодиака наделяет этот лунный день определённой энергией. В дни Водолея благоприятно устраивать профессиональные конференции, общественные собрания, а вот взаимодействия с государством и владельцами бизнеса лучше избегать. Если вы — работник умственного труда, это ваше время. Лунные дни Водолея благоволят творчеству, интеллектуальной работе, новым технологиям, обучению и самообучению. Если вы — общественник, вам тоже может повезти в период Водолея. Продать квартиру сейчас тоже достаточно легко.

Счастливые числа 2-го лунного дня

Для второго лунного дня несколько чисел являются счастливыми. Фото © «Шедеврум»

Счастливыми числами для второго лунного дня станут 2, 20 и 40. Число 2 символизирует этот день, а также несёт в себе энергетику добра. Двойка — это для самых тактичных, милосердных и корректных людей. Число 20 является счастливым для Водолея, а по энергетике приносит дню гармонию и баланс. Сорок — это тоже удачное для Водолея сочетание цифр, и в нём большой сакральный смысл. Недаром пост в православии длится 40 дней. Это ангельское число, связанное с настоящей небесной любовью и благополучием. Оно дарит людям спокойствие и уравновешенность как в этот лунный день, так и в целом на жизненном пути.

Какие счастливые камни у 2-х лунных суток?

Некоторые камни на второй лунный день приносят удачу. Это в основном кварцы. Фото © «Шедеврум»

На вторые лунные сутки особенно полезно будет разжиться следующими минералами: жадеитом, халцедоном и агатом. Жадеит — это тёмно-зелёный минерал с прожилками, который в России добывают на Урале за Полярным кругом и в Красноярской области. Это камень, который вселяет в своего владельца мудрость, смелость и доброту, но в то же время скромность. Жадеит может помочь в борьбе с бесплодием.

Халцедон — это твёрдый кварцевый минерал, который впервые нашли древние греки в городе Халкидоне (отсюда и название). Если халцедон ещё не обработан, не торопитесь относить его на огранку: «грубый» минерал предотвратит конфликты в семье. Обработанный камень наделяет вас энергией вечной красоты, спокойствием и мудростью. В его лунный день магические свойства минерала усиливаются.

Агат — тоже кварцевый минерал. В зависимости от своего вида он может различаться по цвету или форме прожилок. Чёрный агат — самый сильный в магическом отношении. Это мощный оберег и «уборщик», который одним своим присутствием устроит вам отличную чистку от негативной энергии, особенно в свой лунный день. Но его надо регулярно мыть в проточной воде. Серый агат помогает юристам, голубой — творческим личностям, синий агат помогает в медитации, а ботсванский агат раскрывает любую ложь.

Попробуйте надеть украшения или амулеты с этими камнями на вторые лунные сутки и посмотрите, помогут ли они вам? Камни – покровители дня делают всё возможное, чтобы защитить вас от негативной энергии каждый день, но именно на второе число лунного календаря их свойства могут усилиться.

А какие у 2-го лунного дня счастливые цвета?

Счастливые цвета на второй лунный день — тёплых оттенков. Фото © «Шедеврум»

Счастливые цвета для вторых лунных суток — это оранжевый, жёлтый и бежевый. Оранжевый — цвет, который приобретает Солнце, когда оно над горизонтом. Цвет радости и счастья, цвет начала жизни. Жёлтым Солнце становится, когда оно высоко в небе. Это цвет заботы, доверия, влюблённости и позитива. При этом чувства, которые ассоциируются с жёлтым, непременно должны быть уже зрелыми. Бежевый цвет — самый домашний из перечисленных. Он олицетворяет спокойствие и уют. Постарайтесь внедрить эти цвета в свой гардероб на второй лунный день и посмотрите, что получится!

Что можно и чего нельзя делать на 2-й лунный день

На второй лунный день можно заниматься спортом, но нельзя ссориться. Фото © «Шедеврум»

Благоприятный исход многих дел зависит от лунного календаря — и это не только рассада или стрижки! Второй лунный день идеально подходит для многих вещей: вы даже можете удивиться от этого списка. Вот что можно делать на вторые лунные сутки: Начинать цикл физических упражнений.

Начинать лечебную диету.

Давать старт новым проектам, как рабочим, так и творческим.

Претворять в жизнь планы, которые вы придумали в 1-й лунный день.

Дарить подарки.

Вступать в брак.

Тем не менее на второй лунный день некоторые действия запрещены. К этим запретам стоит прислушаться, чтобы не навлечь на себя гнев Луны в Водолее. Этот список включает в себя как привычные запреты, так и достаточно неожиданные. Вот что не стоит делать на вторые лунные сутки: Взаимодействовать с государственными органами.

Ссориться и срывать агрессию на людях.

Слишком много есть.

Совершать кражи.

Ремонтировать дом или инструменты.

Приметы праздника 30 января 2025 года

Народный праздник на 30 января — это Антонов день. Фото © Life.ru

30 января 2025 года настаёт народный праздник Антонов день. Это день памяти Антония Великого, раннехристианского отшельника и основателя монашества. Раньше этот день символизировал, что мы уже на полпути к тёплым весенним денькам, но в этом году потеплело гораздо раньше.

Святой Антоний Великий всю жизнь трудился в поте своего лица, да к тому же ещё в пустыне. Он покровительствует тем, кто усердно трудится, тратит мало денег и живёт максимально скромно. По приметам наших предков, оттепель на Антонов день предвещала богатый улов, что будет очень полезно рыбакам. Наши предки 30 января не занимались рукоделием и не готовили бобовые: считалось, что это привлечёт болезни. Если рассказывать в Антонов день о долгосрочных планах и мечтах — те не сбудутся.