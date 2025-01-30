Гроб размера оверсайз: как и за сколько хоронят тучных россиян Работники ритуальных служб бьют тревогу: размер самых востребованных гробов стал больше из-за массового ожирения россиян. 29 января, 21:45 Жители России с лишним весом чаще умирают молодыми. Обложка © «Шедеврум»

Эпидемия ожирения в России продолжает оставаться серьёзной проблемой. Настолько, что влияет на смертность. Полные люди чаще умирают от инфарктов и инсультов. Россияне с лишним весом стали чаще умирать молодыми. А у скорбящих родственников появилась ещё одна проблема: где взять гроб подходящего размера? Особенно остро этот вопрос стоит в провинции.

«Гроб не проходил в двери»

«Мы хоронили папу, дело было несколько лет назад. Папа был тучным мужчиной со всеми вытекающими, много болел. Когда всё случилось, мы даже не предполагали, что организация похорон станет настоящим испытанием. Опущу подробности про медицинское и документальное сопровождение процедуры, скажу о главном. На весь город мы с большим трудом нашли только один подходящий гроб. Он же оказался самым дорогим. А уже во время прощания мы столкнулись с неожиданным испытанием. Чтобы занести родного человека в последний раз в наш дом, пришлось снимать двери: широкий гроб не проходил в проём. Не могу подобрать слов, чтобы описать горечь, которую мы пережили», — плачет в разговоре с Life.ru жительница маленького города в Приморском крае.

Смерть помолодела

По данным ВОЗ, ожирение в мире есть больше чем у одного миллиарда человек. Ещё недавно мы смеялись над тем фактом, что американские авиакомпании вынуждены устанавливать для пассажиров с лишним весом более широкие сиденья, а теперь эта проблема коснулась и нас. В России лишний вес имеют 62,5% взрослых. Среди них людей с ожирением I степени — 14%, II степени — 3,6%, III степени — 1,1%. Только за 2022 год в стране было выявлено больше 419 000 новых случаев ожирения среди взрослых. Этот же диагноз поставили 40 000 подростков. Среди юношей и девушек от 14 до 19 лет диагноз «ожирение» за год получили 108 тысяч человек.

В России лишний вес имеют более 60% взрослых. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Chazov

«Люди с лишним весом — это база для развития инфарктов, инсультов и сахарного диабета», — предупреждает директор Государственного научного центра «НМИЦ эндокринологии» Минздрава Наталья Мокрышева. А ещё у людей с ожирением выше риски оказаться клиентом похоронной конторы.

Россиян стали чаще хоронить в «двойных» гробах

Чтобы узнать, насколько серьёзна проблема, Life.ru связался с сотрудниками компании из Санкт-Петербурга «Единый ритуальный центр», которая больше десяти лет занимается похоронными услугами. Оказалось, сотрудники компании уже давно заметили тенденцию: вес усопших действительно вырос. За месяц в «Едином ритуальном центре» заказывают около десяти нестандартных гробов. Раньше подобных заказов было меньше.

Нам рассказали, что в ритуальной сфере есть три категории гробов, которые различаются по размеру. I категория — это условно «стандартный» гроб, который подходит для человека до 50–52 размера одежды. Длина такого гроба составляет 160–210 сантиметров. II категория — это гроб для людей до 58 размера одежды. Между собой сотрудники ритуальных служб называют его «полуторным».







III категория предназначена для ещё более полных людей — от 60 размера и выше. Такой гроб работники ритуальных служб называют «двойным». Вообще в ритуальной службе на заказ изготовят гроб для человека любого роста и размера. Вопрос лишь в цене. «Двойной» гроб стоит в два раза дороже стандартного. Цена обусловлена тем, что конструкция такого гроба всегда более сложная. У него есть особый, усиленный каркас, к которому крепятся шесть усиленных рукоятей. У гроба усиленное, часто двойное дно, которое делают уже не из дерева, а из более плотных материалов, способных выдержать вес усопшего. Такие гробы всегда делают на заказ и всегда оперативно. Срок выполнения заказа — 1 день.

Самый большой гроб

Самый большой гроб, который «Единому ритуальному центру» приходилось изготавливать, был рассчитан на человека ростом больше двух метров и весом свыше 300 килограммов. К сожалению, это был довольно молодой человек. Гроб для него был огромным, ведь к росту покойного обычно добавляют ещё 15–20 сантиметров. Его изготовили в срок с учётом всех особенностей тела покойного за сутки. Цена на него была двойной.

Кроме размера гробы делятся на категории по материалу, из которого изготовлены. Бюджетные гробы изготовлены из обычного дерева, обитого тканью. Более дорогие гробы — это гробы из массива дерева. Разница в цене между ними начинается от 10 тысяч рублей. Гробы из массива дерева часто продаются в ритуальных службах на выбор — из тех, что в наличии. Бюджетные гробы чаще всего нужно заказывать индивидуально.

Похоронить с достоинством

Разумеется, журналисты не могли обойти стороной такой каверзный вопрос, как «А бывает ли так, что гроб покойному не подходит?». Работники ритуальной службы нас заверили, что такого не бывает — это срыв похорон и скандал. Чтобы изготовить подходящий гроб, нужны или мерки из морга, или данные от родственников: рост, вес и размер одежды покойного. Всё это выясняется при общении агента похоронной службы с семьёй.

Гробы с особыми размерами. Фото © Личный архив «Единого ритуального центра»

Но гроб — лишь одна из статей расходов. Чтобы не столкнуться с проблемой, с которой столкнулась М. из Приморья, придётся заказывать прощание в ритуальном зале. Наверняка понадобится дополнительный персонал — чтобы нести гроб. Суеты будет больше, если покойного нужно отпеть в храме. Гроб с ним туда нужно привезти, занести в храм, вынести и, наконец, донести тело усопшего до места упокоения на кладбище. Похоронить с достоинством можно человека любого веса — вопрос лишь в деньгах и во времени исполнения заказа. Но это не повод отказаться от здорового образа жизни и не худеть.