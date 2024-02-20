Регион

Уведомления отключены

Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

В Финляндии после вступления в НАТО начали массово увольняться военные

Путин передал 100% акций Ульяновского станкостроительного завода Росимуществу

Личность могла быть фальшивой: МВД Испании прокомментировало новость о смерти Кузьминова

На Украине неизвестные подорвали железную дорогу

Эквадор официально отказался поставлять вооружение Украине

Путин поручил уделить особое внимание поддержке семей в 2024 году

Принадлежащая Порошенко липецкая фабрика Roshen перешла в российскую собственность

Шестиэтажный дом горит в районе Аэропорт в Москве

ВСУ потеряли полтысячи военных на Авдеевском направлении всего за один день

Российские войска уничтожили французский ЗРК SAMP/T в зоне спецоперации

Эпатаж, кокошники и Rolls-Royce: Как живёт семья миллионеров от похоронного дела Шеляговых

Совладелец компании "Ритуал-сервис" Олег Шелягов с супругой, светской львицей Викторией Шеляговой, теперь осваивает Ивановскую область. Он ведёт колонку в местной газете, она развивает народные промыслы в селе Холуй. Как они живут и ведут дела?

19 февраля, 21:41
Супруги Виктория и Олег Шеляговы. Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vshelyagova

Супруги Виктория и Олег Шеляговы. Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vshelyagova

Чем прославилась Виктория Шелягова

Среди простых россиян она известна как жена похоронного короля, в блогосфере — как Виктория "стыдно не знать" Шелягова. Сейчас светская тусовка обсуждает её новый проект "Холуйская строчевышивательная артель", призванный возродить традиционные народные промыслы и поднять туризм в Иванове. Бизнес, по сути, уже запущен. Шелягова купила и отреставрировала в ивановской деревне Холуй несколько домов, наняла мастериц, чтобы занимались ручной вышивкой. Продукция будет стоить недёшево: хендмейд-салфетки — до двух тысяч рублей, столешники — до семи тысяч. Наверняка в Холуе наладят и производство кокошников. Виктория Шелягова питает к этому старинному головному убору слабость и собрала огромное количество, возможно, самую большую коллекцию в мире.

Ещё в ХIХ веке Холуй прославился как торговое село — здесь ежегодно проводились четыре ярмарки: 300 лавок и до 100 ларьков по обоим берегам Тезы.

  • Виктория Шелягова любит кокошники. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vshelyagova
    Виктория Шелягова любит кокошники. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vshelyagova
  • Виктория Шелягова любит кокошники. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vshelyagova
    Виктория Шелягова любит кокошники. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vshelyagova
  • Виктория Шелягова — в образе деревенской девушки. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vshelyagova
    Виктория Шелягова — в образе деревенской девушки. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vshelyagova
  • Супруги Шеляговы. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vshelyagova
    Супруги Шеляговы. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vshelyagova

Виктория Шелягова любит кокошники. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vshelyagova

1 / 4

Виктория Шелягова любит русскую культуру по-своему. Например, пять лет назад она пышно праздновала юбилей своей свадьбы с совладельцем "Ритуал-сервиса" Олегом Шеляговым. Торжество прошло в петербургском Владимирском дворце: гостей встречали балалаечники и Виктория, разодетая как боярыня. Её мужу, Олегу Шелягову, даже пришлось оправдываться за супругу перед журналистами, чтобы те не посчитали её "взбалмошной светской девушкой".

Она действительно с огромной любовью относится к русской деревне, ей это привили бабушка с дедушкой из Вологодской области. Она сегодня такой неофициальный эксперт по поводу народных промыслов, мне приятно, Шелягов всегда готов поддержать жену.

"Неофициальным экспертом в области промыслов" Шелягову считает не только супруг.

Среди её свежих достижений на этом поприще — совместный проект с Минпромторгом и титул "амбассадор Подмосковья".

Звёзды разъехались, продюсеры остались: Как живут музыкальные миллионеры Матвиенко, Дробыш, Фадеев и Пригожин
Звёзды разъехались, продюсеры остались: Как живут музыкальные миллионеры Матвиенко, Дробыш, Фадеев и Пригожин

Но сейчас для Виктории Шеляговой главное — её проект в Холуях. Там она уже попала в неприятную ситуацию, бросив на мужа тень. Виктория похвасталась в соцсетях, что будет передвигаться по селу на уазовской "буханке". Большинство подписчиков не поверили. Некоторые ещё и обратили внимание, что госномер с этой бюджетной машины ранее висел на роскошном Rolls-Royce Ghost (цена — от 55 миллионов рублей), которым управлял человек, похожий на Олега Шелягина. Причём машина была записана на ЗАО "Ритуал-сервис", доля в которой принадлежит и муниципальным властям.

Человек, похожий на супруга Виктории Шеляговой, за рулём Rolls-Royce Ghost. Фото © migalki.net

Человек, похожий на супруга Виктории Шеляговой, за рулём Rolls-Royce Ghost. Фото © migalki.net

Как выяснил Лайф, сейчас этот Rolls-Royce Ghost ездит под другим госномером. Формальный владелец авто тоже сменился. Теперь это 32-летний нижегородец, основавший в Санкт-Петербурге микрокредитную компанию "Варенье кредит". Сразу после начала СВО этот молодой человек получил новый паспорт в Сочи на другую фамилию. А живёт он, как и Шеляговы, в Москве.

Что беда для Голунова, то пиар для Шеляговой

Фотосессия супруги совладельца "Ритуал-сервиса" Виктории Шеляговой на Введенском кладбище. Фото © Lofficielrussia

Фотосессия супруги совладельца "Ритуал-сервиса" Виктории Шеляговой на Введенском кладбище. Фото © Lofficielrussia

Широкая общественность узнала про Викторию Шелягову в 2019 году, когда был неправомерно задержан журналист Иван Голунов. Его неприятности связывали с расследованиями о похоронном рынке, в которых упоминался в том числе и Олег Шелягов. Когда разгорелся скандал, Виктория Шелягова подлила масла в огонь. После того как набрал популярность хештег "Я/Мы Иван Голунов", она, словно для того, чтобы позлить журналистов, зарегистрировала на себя товарный знак "Я/Мы Ритуал".

Светская львица умеет шокировать. Она устраивала гламурную фотосессию "вся в чёрном" на Введенском кладбище. Немало шума наделала её сторис в Instagram*, как она идёт вдоль гробов в рабочий кабинет мужа. Кажется, из Шеляговой получится отличная пиарщица.

Виктория Шелягова пришла на работу к мужу. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vshelyagova

Как живёт Шелягова

Виктория Шелягова — коренная петербурженка. Девичья фамилия — Хоканне — ей досталась от отца-финна. Из баз следует, что Виктория с младых ногтей занимала престижную жилплощадь в Петербурге, а в деревне никогда не жила. Первый её адрес — трёшка в Доходном доме Аксёновой на Воскресенской набережной возле Литейного моста (около 45 миллионов рублей). После заключения первого брака она обзавелась хоромами в отреставрированном городском особняке у Таврического сада (цена около 65 миллионов рублей) и добротным коттеджем на петергофском направлении (около 35 миллионов рублей). А недавно у Шеляговой появилась просторная студия в элитном ЖК "Смольный парк", через дорогу от Смольного (от 40 миллионов рублей).

  • Городской особняк у Таврического сада. Фото © Dominfo2.com
    Городской особняк у Таврического сада. Фото © Dominfo2.com
  • ЖК "Смольный парк". Фото © ЦИАН
    ЖК "Смольный парк". Фото © ЦИАН
  • Доходный дом Аксёновой. Фото © Citywalls.ru
    Доходный дом Аксёновой. Фото © Citywalls.ru

Городской особняк у Таврического сада. Фото © Dominfo2.com

1 / 3

Сейчас Виктория Шелягова находится не в морозном Петербурге, а наслаждается жизнью на жарких Сейшелах. И это не просто отпуск. Она не скрывает, что её муж прикупил на этих тропических островах собственное жильё.

Пришлось, потому что на Сейшелах очень мало крутых отелей, посетовала Шелягова. Судя по соцсетям, речь о целой вилле.

Сейшельский особняк Шеляговых. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vshelyagova

Сейшельский особняк Шеляговых. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vshelyagova

Несмотря на то что Виктория и Олег Шеляговы в браке почти двадцать лет, никакой информации об их общих детях нет. Однако от предыдущего брака с малоизвестным ресторатором у Виктории Шеляговой есть взрослая дочь Варвара. Судя по соцсетям, девушка увлекается ночными клубами, производством богемной одежды, а также постит неоднозначный на фоне закона об ЛГБТ*** контент. По сведениям папарацци, в студенческом возрасте Варвара переезжала в Киев, чтобы выучиться на фотографа. Если подсчитать, получается, что её киевский вояж начался сразу после возвращения Крыма в Россию.

Как Олег Шелягов стал видным ритуальщиком

Если Викторию Шелягову называют российской Голди Хоун, то её супруг — наш Джек Николсон. Бывший банкир Олег Шелягов зашёл на похоронный рынок Москвы в середине десятых, когда прежние, установленные при Юрии Лужкове, порядки рушились. Именно тогда произошло массовое побоище на Хованском кладбище.

Виктория Шелягова и её супруг, совладелец "Ритуал-сервиса" Олег Шелягов. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vshelyagova

Виктория Шелягова и её супруг, совладелец "Ритуал-сервиса" Олег Шелягов. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vshelyagova

Олег Шелягов получил высшее образование в Военно-морском училище имени Фрунзе по специальности "Вооружение кораблей". Всё шло к тому, что он продолжит семейное военное дело. Его дед служил контр-адмиралом ВМФ СССР, отец — капитаном I ранга. Но грянула перестройка, и с Шеляговым якобы произошёл чудесный случай.

Вижу в газете объявление: "Фирма ищет офицеров, уволенных в запас, для работы в отделе экономического развития". Вскоре стал замначальника. Затем создал отделение Московского банка "Стройинвест", так Олег Шелягов объяснялся в 1999 году по ходу своей предвыборной кампании в Госдуму.

Он шёл за думским креслом как петербургский общественник, попечитель снабженцев и член Консультативного совета по делам ветеранов при губернаторе Ленинградской области. Вряд ли Шелягов сильно расстроился, когда проиграл выборы. Он продолжил делать карьеру в "Глобэксбанке", банке "КИТ Финанс", "Транскредитбанке" и "Мособлбанке".

Побоище на Хованском кладбище, 14 мая 2016 года. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Побоище на Хованском кладбище, 14 мая 2016 года. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

В 2013 году Олег Шелягов неожиданно возглавил "Военно-мемориальную компанию", занимавшуюся открытием и обслуживанием исторических военных захоронений. Распробовав загробный бизнес, он выкупил половину акций в созданной ещё при бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове специализированной службе — ЗАО "Ритуал-сервис".

По данным базы СПАРК, по итогу 2022 года связанные с Олегом Шеляговым похоронные компании — "Ритуал.рус", "Ритуал.ру" и "Ритуал-сервис" — принесли свыше полумиллиарда рублей.

Причём бизнес Шелягова продолжает расширяться. Реклама идёт агрессивная. Например, от его имени людям кидают в почтовые ящики листовки, где расписаны преимущества похоронных услуг его компаний.

Реклама похоронных услуг Олега Шелягова из почтовых ящиков. Фото © T.me / nemalahov

Реклама похоронных услуг Олега Шелягова из почтовых ящиков. Фото © T.me / nemalahov

Недавно Олег Шелягов избрался в Совет депутатов городского округа Перевозский Нижегородской области и приобрёл контрольный пакет акций у местной погребальной конторы "Ритуал-НН". А год назад появилась информация о том, что он купил "Московский комсомолец в Нижнем Новгороде" и "Московский комсомолец в Иваново". В этих изданиях теперь публикуются его авторские колонки на тему похоронного бизнеса. Возможно, в ивановских выпусках появится и реклама стартапа Виктории Шеляговой. Тем более что сам коммерсант признавался, что помогает всем начинаниям жены.

*Заблокированы в России, принадлежат компании Meta**, признанной в РФ экстремистской организацией.

** Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

***Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.

Для чего семья похоронщиков взялась за село?

0
Пентхаусы в Майами и Нью-Йорке: Как обустроилась на Западе Кристина Орбакайте
Пентхаусы в Майами и Нью-Йорке: Как обустроилась на Западе Кристина Орбакайте
Авторы
Пётр Егоров
Пётр Егоров
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!