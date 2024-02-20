Эпатаж, кокошники и Rolls-Royce: Как живёт семья миллионеров от похоронного дела Шеляговых Совладелец компании "Ритуал-сервис" Олег Шелягов с супругой, светской львицей Викторией Шеляговой, теперь осваивает Ивановскую область. Он ведёт колонку в местной газете, она развивает народные промыслы в селе Холуй. Как они живут и ведут дела? 19 февраля, 21:41 Супруги Виктория и Олег Шеляговы. Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vshelyagova

Чем прославилась Виктория Шелягова

Среди простых россиян она известна как жена похоронного короля, в блогосфере — как Виктория "стыдно не знать" Шелягова. Сейчас светская тусовка обсуждает её новый проект "Холуйская строчевышивательная артель", призванный возродить традиционные народные промыслы и поднять туризм в Иванове. Бизнес, по сути, уже запущен. Шелягова купила и отреставрировала в ивановской деревне Холуй несколько домов, наняла мастериц, чтобы занимались ручной вышивкой. Продукция будет стоить недёшево: хендмейд-салфетки — до двух тысяч рублей, столешники — до семи тысяч. Наверняка в Холуе наладят и производство кокошников. Виктория Шелягова питает к этому старинному головному убору слабость и собрала огромное количество, возможно, самую большую коллекцию в мире.

Ещё в ХIХ веке Холуй прославился как торговое село — здесь ежегодно проводились четыре ярмарки: 300 лавок и до 100 ларьков по обоим берегам Тезы.









Виктория Шелягова любит русскую культуру по-своему. Например, пять лет назад она пышно праздновала юбилей своей свадьбы с совладельцем "Ритуал-сервиса" Олегом Шеляговым. Торжество прошло в петербургском Владимирском дворце: гостей встречали балалаечники и Виктория, разодетая как боярыня. Её мужу, Олегу Шелягову, даже пришлось оправдываться за супругу перед журналистами, чтобы те не посчитали её "взбалмошной светской девушкой".

— Она действительно с огромной любовью относится к русской деревне, ей это привили бабушка с дедушкой из Вологодской области. Она сегодня такой неофициальный эксперт по поводу народных промыслов, мне приятно, — Шелягов всегда готов поддержать жену.

"Неофициальным экспертом в области промыслов" Шелягову считает не только супруг.

Среди её свежих достижений на этом поприще — совместный проект с Минпромторгом и титул "амбассадор Подмосковья".

Но сейчас для Виктории Шеляговой главное — её проект в Холуях. Там она уже попала в неприятную ситуацию, бросив на мужа тень. Виктория похвасталась в соцсетях, что будет передвигаться по селу на уазовской "буханке". Большинство подписчиков не поверили. Некоторые ещё и обратили внимание, что госномер с этой бюджетной машины ранее висел на роскошном Rolls-Royce Ghost (цена — от 55 миллионов рублей), которым управлял человек, похожий на Олега Шелягина. Причём машина была записана на ЗАО "Ритуал-сервис", доля в которой принадлежит и муниципальным властям.

Человек, похожий на супруга Виктории Шеляговой, за рулём Rolls-Royce Ghost. Фото © migalki.net

Как выяснил Лайф, сейчас этот Rolls-Royce Ghost ездит под другим госномером. Формальный владелец авто тоже сменился. Теперь это 32-летний нижегородец, основавший в Санкт-Петербурге микрокредитную компанию "Варенье кредит". Сразу после начала СВО этот молодой человек получил новый паспорт в Сочи на другую фамилию. А живёт он, как и Шеляговы, в Москве.

Что беда для Голунова, то пиар для Шеляговой

Фотосессия супруги совладельца "Ритуал-сервиса" Виктории Шеляговой на Введенском кладбище. Фото © Lofficielrussia

Широкая общественность узнала про Викторию Шелягову в 2019 году, когда был неправомерно задержан журналист Иван Голунов. Его неприятности связывали с расследованиями о похоронном рынке, в которых упоминался в том числе и Олег Шелягов. Когда разгорелся скандал, Виктория Шелягова подлила масла в огонь. После того как набрал популярность хештег "Я/Мы Иван Голунов", она, словно для того, чтобы позлить журналистов, зарегистрировала на себя товарный знак "Я/Мы Ритуал".

Светская львица умеет шокировать. Она устраивала гламурную фотосессию "вся в чёрном" на Введенском кладбище. Немало шума наделала её сторис в Instagram*, как она идёт вдоль гробов в рабочий кабинет мужа. Кажется, из Шеляговой получится отличная пиарщица.

Виктория Шелягова пришла на работу к мужу. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vshelyagova

Как живёт Шелягова

Виктория Шелягова — коренная петербурженка. Девичья фамилия — Хоканне — ей досталась от отца-финна. Из баз следует, что Виктория с младых ногтей занимала престижную жилплощадь в Петербурге, а в деревне никогда не жила. Первый её адрес — трёшка в Доходном доме Аксёновой на Воскресенской набережной возле Литейного моста (около 45 миллионов рублей). После заключения первого брака она обзавелась хоромами в отреставрированном городском особняке у Таврического сада (цена около 65 миллионов рублей) и добротным коттеджем на петергофском направлении (около 35 миллионов рублей). А недавно у Шеляговой появилась просторная студия в элитном ЖК "Смольный парк", через дорогу от Смольного (от 40 миллионов рублей).







Сейчас Виктория Шелягова находится не в морозном Петербурге, а наслаждается жизнью на жарких Сейшелах. И это не просто отпуск. Она не скрывает, что её муж прикупил на этих тропических островах собственное жильё.

— Пришлось, потому что на Сейшелах очень мало крутых отелей, — посетовала Шелягова. Судя по соцсетям, речь о целой вилле.

Сейшельский особняк Шеляговых. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vshelyagova

Несмотря на то что Виктория и Олег Шеляговы в браке почти двадцать лет, никакой информации об их общих детях нет. Однако от предыдущего брака с малоизвестным ресторатором у Виктории Шеляговой есть взрослая дочь Варвара. Судя по соцсетям, девушка увлекается ночными клубами, производством богемной одежды, а также постит неоднозначный на фоне закона об ЛГБТ*** контент. По сведениям папарацци, в студенческом возрасте Варвара переезжала в Киев, чтобы выучиться на фотографа. Если подсчитать, получается, что её киевский вояж начался сразу после возвращения Крыма в Россию.

Как Олег Шелягов стал видным ритуальщиком

Если Викторию Шелягову называют российской Голди Хоун, то её супруг — наш Джек Николсон. Бывший банкир Олег Шелягов зашёл на похоронный рынок Москвы в середине десятых, когда прежние, установленные при Юрии Лужкове, порядки рушились. Именно тогда произошло массовое побоище на Хованском кладбище.

Виктория Шелягова и её супруг, совладелец "Ритуал-сервиса" Олег Шелягов. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vshelyagova

Олег Шелягов получил высшее образование в Военно-морском училище имени Фрунзе по специальности "Вооружение кораблей". Всё шло к тому, что он продолжит семейное военное дело. Его дед служил контр-адмиралом ВМФ СССР, отец — капитаном I ранга. Но грянула перестройка, и с Шеляговым якобы произошёл чудесный случай.

— Вижу в газете объявление: "Фирма ищет офицеров, уволенных в запас, для работы в отделе экономического развития". Вскоре стал замначальника. Затем создал отделение Московского банка "Стройинвест", — так Олег Шелягов объяснялся в 1999 году по ходу своей предвыборной кампании в Госдуму.

Он шёл за думским креслом как петербургский общественник, попечитель снабженцев и член Консультативного совета по делам ветеранов при губернаторе Ленинградской области. Вряд ли Шелягов сильно расстроился, когда проиграл выборы. Он продолжил делать карьеру в "Глобэксбанке", банке "КИТ Финанс", "Транскредитбанке" и "Мособлбанке".

Побоище на Хованском кладбище, 14 мая 2016 года. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

В 2013 году Олег Шелягов неожиданно возглавил "Военно-мемориальную компанию", занимавшуюся открытием и обслуживанием исторических военных захоронений. Распробовав загробный бизнес, он выкупил половину акций в созданной ещё при бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове специализированной службе — ЗАО "Ритуал-сервис".

По данным базы СПАРК, по итогу 2022 года связанные с Олегом Шеляговым похоронные компании — "Ритуал.рус", "Ритуал.ру" и "Ритуал-сервис" — принесли свыше полумиллиарда рублей.

Причём бизнес Шелягова продолжает расширяться. Реклама идёт агрессивная. Например, от его имени людям кидают в почтовые ящики листовки, где расписаны преимущества похоронных услуг его компаний.

Реклама похоронных услуг Олега Шелягова из почтовых ящиков. Фото © T.me / nemalahov

Недавно Олег Шелягов избрался в Совет депутатов городского округа Перевозский Нижегородской области и приобрёл контрольный пакет акций у местной погребальной конторы "Ритуал-НН". А год назад появилась информация о том, что он купил "Московский комсомолец в Нижнем Новгороде" и "Московский комсомолец в Иваново". В этих изданиях теперь публикуются его авторские колонки на тему похоронного бизнеса. Возможно, в ивановских выпусках появится и реклама стартапа Виктории Шеляговой. Тем более что сам коммерсант признавался, что помогает всем начинаниям жены.

*Заблокированы в России, принадлежат компании Meta**, признанной в РФ экстремистской организацией. ** Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации. ***Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.

Для чего семья похоронщиков взялась за село? 0 Чтобы заработать в новых сферах Они решили сыграть в новых помещиков Они искренне решили возродить село и помочь жителям

Авторы Пётр Егоров