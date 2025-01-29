Начало нового лунного месяца: Чего ждать от 29 января, если сразу будут 30-е и 1-е лунные сутки

30-е и 1-е лунные сутки наступят в один день: 29 января 2025 года. На 30-е число лунного календаря также запланировано кармическое новолуние. 30-й лунный день бывает не каждый месяц и обычно остаётся очень коротким. Сегодня, например, он продлится всего лишь 5–6 часов — постарайтесь провести это время максимально продуктивно. В материале расскажем, что можно и нельзя делать в новолуние 29 января, как повлияет на 1-й день нового лунного месяца растущая фаза Луны, какие на эти два дня существуют приметы и многое, многое другое.

Какой лунный день 29 января и в каком Луна знаке зодиака

На 29 января 2025-го выпадают сразу два лунных дня: тридцатый и первый. Фото © «Шедеврум»

29 января 2025 года объединит в себе целых два лунных дня. Сначала, в 9:04, наступают 30-е лунные сутки. Полноценными их можно назвать с большой натяжкой: они продлятся около шести часов. На 30-й свой день Луна будет в фазе кармического новолуния. Потом, в 15:37 по Москве, настанет время 1-го лунного дня. Он продлится до 09:18 следующего утра, 30 января. В этот момент светило будет в своей растущей фазе.

В оба лунных дня спутник Земли будет в созвездии Водолея. Энергия этого знака зодиака неблагоприятна для общения с высоким начальством или госорганами. В то же время у вас получится организовать неплохие мероприятия, когда Луна в Водолее. А творчество и умственная работа в этот день очень, очень благоприятные занятия, равно как самообразование и внедрение новых технологий.

Счастливые числа 29 января

Для каждого из лунных дней — свои счастливые числа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nikki Zalewski

Так как 29 января объединяет в себе аж два лунных дня, счастливые числа мы будем перечислять для них обоих. Это будет очень напряжённая дата января: энергия новолуния перейдёт в энергию растущей фазы Луны, причём совсем не плавно. Всё произойдёт буквально в первой половине дня!

Счастливые числа 30-го лунного дня

Счастливые числа для 30-х лунных суток — это 3 и 5. Тройка издревле символизирует гармонию и творчество, это сакральное число во многих религиях, особенно в христианстве. Число 5 отвечает за свободу и изменения.

Счастливые числа 1-го лунного дня

В первый лунный день счастливыми окажутся числа 1 и 14. Единица — это начало начал, число вольности и превосходства. Число 14 — символ практичности, стабильности и созидания. Отличное число, чтобы идти к успеху.

Счастливые камни 29 января

Каждый лунный день своей энергией привлекает определённые минералы и драгоценные камни. Фото © «Шедеврум»

Не секрет, что многие минералы обладают не только физическими, но и магическими свойствами. Некоторые из них способны исцелять болезни. Некоторые камни охраняют от злых сил и притягивают удачу. Какие-то из минералов можно носить в определённый лунный день, а какие-то — строго запрещено. Сейчас расскажем подробнее какие.

Какие счастливые камни у 30-х лунных суток

Для 30-го лунного дня счастливыми окажутся горный хрусталь и белый коралл. Горный хрусталь — самая чистая природная разновидность кварца, он бывает настолько прозрачным, что напоминает лёд. Горный хрусталь притягивает удачу, гармонию и взаимную любовь. Белый коралл — это не совсем камень в привычном смысле, а скорее останки морских животных — кораллов. В качестве талисмана он придаёт силы, оберегает от ураганов в путешествии, а также сохраняет благополучие в семье.

Какие камни у 1-х лунных суток

Для первого лунного дня камни-покровители — это алмаз и бриллиант. Алмаз — самый твёрдый материал на земле, он способен резать стекло и выдерживает огромные температуры. Он понижает температуру тела, избавляет от бессонницы, а также усиливает силу духа. Бриллиант — это огранённый алмаз. Огранка придаёт минералу особую, неповторимую энергию. Бриллиант помогает побороть вредные привычки, дарит победу в битвах с врагами, а ещё защищает от порчи. Но есть нюанс: бриллиант верно служит только своему истинному хозяину. Если он приобретён нечестным путём, бриллиант принесёт только несчастья. Постарайтесь найти свой бриллиант до 1-го лунного дня.

Счастливые цвета 29 января

У каждого лунного дня — свои счастливые цвета. У первого — красный и чёрный, у тридцатого — оранжевый и коричневый. Фото © «Шедеврум»

Каждый лунный день отмечен своими счастливыми цветами. Это оттенки, которые приносят удачу и защищают от тёмных сил на протяжении всех лунных суток. Рассказываем, какие цвета хороши для 30-го числа лунного календаря, а какие — для 1-го, на растущую Луну. Энергии дня точно будут смешанными, постарайтесь отразить их в своём гардеробе.

Счастливые цвета 30-го лунного дня

Для 30-х лунных суток счастливыми окажутся такие цвета: оранжевый, каштановый, коричневый. Оранжевый — цвет неиссякающего оптимизма, любви и воли к жизни. Эти чувства в новолуние особенно нужны. Каштановый — цвет мира и покоя, а коричневый — цвет жизни и плодородия.

Счастливые цвета 1-го лунного дня

Для 1-х лунных суток удачными цветами окажутся красный, бордовый и чёрный. Красный цвет символизирует прежде всего любовь, потом страсть, жажду жизни. Это цвет преодоления. Бордовый — оттенок благополучия, роскоши и достатка. Чёрный — это цвет силы, загадочности, отрешения от мирских страстей.

Что можно и нельзя делать 29 января

На каждый из лунных дней действует свой список запретов. Фото © «Шедеврум»

Для каждого лунного дня существует определённый список действий, которые можно и нельзя делать. О том, что фаза Луны сильно влияет на результат стрижек и косметических процедур, знают многие, но данное правило распространяется и на другие дела. Сейчас расскажем какие.

Что можно и нельзя делать на 30-й лунный день

В 30-е лунные сутки можно посвящать себя некоторым делам. Например, этим: мелкие операции с финансами;

раздача долгов;

творческая работа;

самообучение или обучение других, научные эксперименты.

Некоторые дела будут в этот день настолько же неудачными, насколько удачными обещают быть дела, описанные выше. Вот чем в 30-й лунный день лучше не заниматься: крупные финансовые операции;

совещания и деловые переговоры;

старт крупных деловых проектов;

изнуряющая физическая работа.

Что можно и нельзя делать в 1-й лунный день

Для 1-го лунного дня тоже действует система разрешений и запретов. К рекомендациям на 1-е лунные сутки следует отнестись серьёзно: они с нами надолго. Вот что благоприятно: осуществлять творческие и карьерные замыслы;

создавать долгосрочную стратегию;

прощать обидчиков;

спокойно сидеть дома.

устраивать праздники.

Вместе с тем некоторые действия в 1-е лунные сутки могут обернуться катастрофой. Вот чего не стоит делать в первый день растущей Луны: раздавать долги или давать деньги в долг;

отправляться в путешествие;

участвовать в массовых мероприятиях;

эмоционально перегружаться;

доводить себя до физической усталости.

Народный праздник 29 января и главные приметы

На 29 января издревле приходится народный праздник Петра-полукорма. Апостол Пётр. Фото © Wikpedia / Рубенс

В народе 29 января издревле считалось праздником Петра-полукорма. В этот день особенно заботились о том, чтобы не прогневить апостола Петра, и проводили ревизию продовольственных запасов в своём хозяйстве. Пётр всегда благоволил тем хозяевам, которые умели спланировать расход припасов и по этой причине зимой мало в чём нуждались.

Есть несколько примет, которые были связаны с Петром-полукормом ещё у наших предков. В этот день нельзя игнорировать состояние домашних животных — иначе быть беде! Не стоит брать деньги в долг или затевать дорогостоящие предприятия — это обернётся убытками. На Петров день благоприятно было заниматься ремонтом и наводить порядок, а также спрашивать у старших, как сохранять запасы.