Кармическое новолуние 29 января: Как Луна в знаке зодиака Водолей поможет обнулить все грехи

Новолуние 29 января — это не просто астрономическое явление, но и уникальная возможность изменить свою жизнь к лучшему. Хотите узнать, как этот день может повлиять на ваше настроение, цели и планы? В этой статье мы разберём, почему новолуние в январе считается особенным, и дадим рекомендации, как извлечь из него максимальную пользу.

Что делает новолуние 29 января особенным

Энергия Водолея: что ждать от новолуния в январе. Фото © «Шедеврум»

Новолуние символизирует начало нового цикла, и в этот раз оно проходит под знаком зодиака Водолей. Он славится своим стремлением к свободе, новаторству и коллективному взаимодействию. Экстрасенс Аделина Панина подчёркивает: «Новолуние в январе особенно благоприятно для таких сфер, как волонтёрство, организация массовых мероприятий, сообществ, групп по интересам. Это хорошее время для того, чтобы завести новые дружеские или романтические знакомства».

Энергия знака зодиака Водолей, под влиянием которого проходит новолуние в январе, помогает переосмыслить свои цели и взглянуть на будущее с надеждой. Вот что говорит по этому поводу экстрасенс.

Тягучий январь уступает место свободному, яркому и динамичному февралю. Перед вами открываются и новые дороги, и новые возможности. Тем более что Водолей — довольно оптимистичный знак зодиака, он заставляет нас смотреть в будущее с оптимизмом и надеждой. Аделина Панина Экстрасенс

Январь, первый месяц года, сам по себе несёт мощный заряд обновления. В сочетании с энергией новолуния, которое символизирует начало нового цикла, это создаёт уникальную возможность для глубоких перемен. Представьте себе, что Вселенная сама протягивает руку помощи в вашем стремлении к лучшей версии себя.

Новолуние в январе: почему 29 января может быть эмоционально сложным

Как новолуние в январе меняет нашу жизнь и как знак зодиака Водолей повлияет на нас 29 января. Фото © «Шедеврум»

Несмотря на общий позитивный настрой, 29 января может стать эмоционально сложным днём. Луна в Водолее усиливает желание свободы и независимости, что может вызывать конфликты с окружающими или внутренние сомнения. Аделина Панина советует: «Луна в Водолее вызывает сильную потребность в эмоциональной свободе, она не терпит никаких указаний, что и как надо делать и думать. С иной стороны, только находясь в обществе других людей в этот день вы сможете понять свои истинные чувства к ним и при необходимости освободиться от негативных эмоций».

Как использовать новолуние для достижения целей?

Новолуние — идеальное время для планирования и визуализации своих мечт. Чтобы правильно настроиться, воспользуйтесь следующими рекомендациями: Создайте доску визуализации. Наполните её яркими образами ваших целей и желаний. Чем детальнее, тем лучше! Запишите планы на год. Начните с главного и добавьте шаги, которые помогут вам достичь целей. Избавьтесь от негатива. Проанализируйте отношения и эмоции, которые мешают вам двигаться вперёд.

Новолуние в январе: чего нельзя делать 29-го числа

Новолуние 29 января: чего нельзя делать и на что обратить внимание. Фото © «Шедеврум»

Новолуние в январе — это время, когда энергетическое поле Земли очищается, как будто перезагружается. Это идеальный момент для того, чтобы освободиться от старых, отживших своё программ, негативных установок и ограничивающих убеждений. Вы можете представить это как генеральную уборку в своём внутреннем мире, освобождение места для нового и светлого.

И хотя новолуние 29 января — время новых начинаний, есть и вещи, от которых лучше отказаться в этот день. Чего нельзя делать в день, когда Луны практически не будет видно на небе? Проводить сложные хирургические операции и инвазивные процедуры.

Активно заниматься физическими нагрузками: есть риск повредить голени, колени и лодыжки.

Излишне нагружать щитовидную железу в новолуние 29 января тоже не стоит.