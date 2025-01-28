Пик негатива и риск совершить ошибку: Когда 28 января будут «опасные» часы и что нельзя делать

Представьте себе энергетику дня как волну, которая поднимается и опускается. Некоторые часы в сутках попадают на особые, переломные моменты в этом волновом движении, и вот почему они могут ощущаться как энергетически более напряженные или даже негативные.

Вершина напряжения с 11:00 до 12:00

В какие часы 28 января нужно быть осторожными. Фото © Freepik

Это время, когда дневная энергия достигает своего пика. Все вокруг находится в состоянии максимальной активности, как будто природа и люди выкладываются на полную мощность. Представьте себе натянутую струну – она звучит громче всего, но и напряжение в ней максимальное, готовое вот-вот лопнуть.

Энергия активности, действия, напора достигает своего апогея. Если человек не находится в гармонии с этим потоком, он может почувствовать себя перегруженным, раздражительным, испытывать внутреннее беспокойство. Это время, когда легко «перегореть», если не уметь правильно распределять свои силы. Белла Винкс астролог, таролог, экстрасенс

Астролог Белла Винкс также говорит, что это время напряжения перед "передышкой". Приближается время обеда, время замедления ритма дня. Но перед этим часто возникает пик дел, стремление закончить как можно больше до перерыва. Это создает дополнительное нервное напряжение, суету и ощущение цейтнота.

На пике дневной активности, когда всё внешнее шумит и требует внимания, внутренний голос, может пытаться пробиться сквозь этот шум. Если в подсознании есть нерешенные вопросы, тревоги или подавленные эмоции, они могут проявиться в это время особенно остро, создавая ощущение дискомфорта и негатива.

Риск ошибиться в час с 17:00 до 18:00

Опасные часы вторника, 28 января: пик негативной энергетики. Фото © Freepik

Это время сумерек, когда дневная энергия начинает угасать, готовясь уступить место вечерней и ночной. Период перехода, когда силы на исходе, а день ещё не завершен. В этот час люди часто ошибаются.

После целого дня активности, ресурсы организма истощаются. Усталость накапливается, концентрация внимания снижается, и даже простые задачи могут казаться сложными. Этот энергетический спад может проявляться как раздражительность, апатия, пессимизм. Белла Винкс астролог, таролог, экстрасенс

Экстрасенс продолжает, рассказывая, что в течение дня мы сталкиваемся с разными ситуациями, и не всегда позитивными. К вечеру, когда защитные механизмы ослабевают из-за усталости, накопленный негатив может «выплывать на поверхность», усиливая ощущение дискомфорта и тревоги.

Также в период энергетического спада мы становимся менее собранными, и, как следствие, более уязвимыми к внешним негативным воздействиям и ошибкам. В это время легче поддаться чужому влиянию или совершить необдуманные поступки.

Время «пограничья» в час с 23:00 до 00:00

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Это время на границе дня и ночи, когда завеса между мирами истончается, и энергии темноты начинают вступать в свои права. Это период особой чувствительности, когда мы можем ощущать энергию покоя и пассивности.

Если человек не умеет расслабляться и отпускать дневное напряжение, этот переход может вызвать у него внутренний дисбаланс, ощущение тревоги или подавленности.

Если человек не умеет расслабляться и отпускать дневное напряжение, этот переход может вызвать у него внутренний дисбаланс, ощущение тревоги или подавленности. Белла Винкс астролог, таролог, экстрасенс

Ночь традиционно ассоциируется с подсознанием, сновидениями, мистическими и тонкими планами. В этот час, когда тёмная энергия становится сильнее, мы можем ощущать влияние этих сил, которые не всегда бывают позитивными. Могут усиливаться страхи, беспокойства, чувство одиночества.

Это время «пограничья», когда день уже закончился, а ночь ещё не вступила в полную силу. Эта неопределенность, зыбкость момента может вызывать ощущение нестабильности, неуверенности, и даже страха перед неизвестным. Белла Винкс астролог, таролог, экстрасенс