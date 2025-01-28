Самый божественный знак: Какие качества носят в себе люди, разделяющие зодиак с Христом

Земная жизнь Иисуса Христа, с одной стороны, подробно описана в Евангелии, с другой стороны, всё ещё полна тайн. Например, евангелисты не сообщили нам, как выглядела его жизнь с 12 до 30 лет. В Евангелии от Луки упоминается посещение храма Святым семейством за год до совершеннолетия Христа, а главная история начинается в 30 году нашей эры, когда Спаситель принял крещение на реке Иордан. Впрочем, кое-что об Иисусе нам известно: его подвиг, учение, характер и даже знак зодиака.

Кем был Иисус Христос по знаку зодиака

Иисус Христос по знаку зодиака принадлежал к тригону Земли. Фото © «Шедеврум»

По знаку зодиака Иисус был Козерогом. Об этом свидетельствуют даты его рождения. Будь то 25 декабря у католиков или 7 января по новому стилю у православных, весь этот диапазон находится в той области небосвода, за которую отвечает Козерог. Этот знак зодиака с древности известен как самый надёжный и мощный представитель тригона Земли. Покровитель знака Козерога — планета Сатурн, которая отвечает за правила, время, разумные ограничения и ответственность. Учитывая тот факт, что Спаситель взял на себя ответственность за избавление от вечных мук всего человеческого рода, — более чем логично.

Знак зодиака Козерог: характер его носителя

Козероги — смелые лидеры, добрые и целеустремлённые люди. Фото © «Шедеврум»

Представители знака зодиака Козерог славятся самыми превосходными человеческими качествами. Для них нет ничего невозможного, что подтверждает чудесная история воскресения Иисуса Христа. Те, чей знак зодиака — это Козерог, очень серьёзно относятся к жизни, а ещё славятся своей добротой и терпимостью, собственно, как и сам Христос, который был дружелюбен даже с мытарями.

Люди, рождённые под знаком зодиака Козерог, категорически не принимают ложь, предательство и бесчестность. Бездействие тоже заставляет их испытывать страдания. Впрочем, способность людей этого знака стойко претерпевать мучения справедлива не только для библейской истории, но и для современной жизни. О мудрости, честности и силе духа, которые присущи рождённым под знаком зодиака Козерог, слагают легенды. Такие качества, как дисциплина, ответственность и самоконтроль, делают их замечательными лидерами, способными объединить множество людей.

Привлекательность принадлежащих к этому знаку зодиака не подвергается сомнению. Если кто-то симпатичен вам с первой же минуты разговора, возможно, это Козерог. Для людей данного земного знака зодиака важна роль наставника, они любят делиться опытом и знаниями, что, несомненно, помогает объединять вокруг последователей. Но и на решительные действия представители знака зодиака Козерог тоже способны: в Библии мы можем видеть это, когда Иисус выгоняет торговцев из Храма, а также когда Спаситель насыщает пять тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами.

Какой камень покровительствует Козерогу

Знаку зодиака Козерог покровительствует рубин, который также является Сердцем Христа в католичестве. Фото © «Шедеврум»

За время существования христианства в нём появилось множество символов, которые были напрямую связаны с божественным. Так, рубин в католической традиции стал выступать в качестве символа Святого Сердца Христова. Когда Сердце делали в качестве ювелирного украшения, в качестве камней для инкрустации выбирали именно рубины. В православной традиции также принято инкрустировать рубинами нательные крестики и оклады икон. При этом камень, который покровительствует знаку зодиака Козерог, — это тоже рубин!

Какие у знака зодиака Козерог счастливые числа

Все счастливые для знака зодиака Козерог числа имеют сакральный библейский смысл. Фото © «Шедеврум»

Для знака зодиака Козерог счастливыми являются числа 3, 5, 7 и 8. Все они имеют сакральный смысл в христианстве и связаны с историей Иисуса Христа напрямую. Во-первых, число 3 символизирует один из Столпов веры — понятие о святой Троице Бога-Отца, Бога-Сына и Святого Духа. Во-вторых, число 5 часто использовал Иисус во время своих чудес. Так, Спаситель накормил пять тысяч человек пятью хлебами, а в притче о десяти девах разделил героинь на разумных и неразумных. Число 7 для христианства ещё более сакрально — оно символизирует семь чудес Иисуса Христа, семь его фраз на кресте. Это самое священное число в христианской вере. А число 8 символизирует Воскресение Иисуса Христа и сошествие на землю Святого Духа, так как эти события произошли в воскресенье.

Натальная карта Иисуса Христа

Стоит отметить, что существуют альтернативные даты рождения Христа. Они рассчитаны с той точки зрения, что Христос, скорее всего, родился не 25 декабря и год его рождения средневековый монах Дионисий Малой высчитал неправильно, ошибившись на семь лет. По этой теории Иисус мог родиться не в физических яслях, а под созвездием Ясли в Туманности Рака, которое тогда находилось в Асценденте. По данной теории даты рождения Иисуса приходятся на осень, а именно: 9 сентября, 16 сентября или 6 октября.

В этом случае Луна в дату рождения Христа могла находиться либо в 9-м доме и знаке зодиака Рыбы, что объясняло бы натуру «не от мира сего», либо в 12-м доме, в знаке зодиака Близнецы, которые свидетельствуют о гонениях и служении другим. По этой натальной карте Сатурн находится в оппозиции к Плутону, знаку высших сил, что предполагает смерть от казни. А Нептун в звезде Проксима свидетельствует о победе тех, кто верит, — это могло быть предзнаменованием воскрешения. Луна в звезде Кастор, одной из главных в созвездии Близнецов, подразумевает страдания на пути к победе и физические раны. Кроме того, темнота, которая накрыла мир в момент смерти Иисуса Христа, могла быть связана с солнечным затмением 6 февраля 26 года.

Кем был Иисус по китайскому гороскопу

Вычислить знак Иисуса по восточному гороскопу тоже можно, но придётся вспомнить математику. Фото © «Шедеврум»

Определить знак Иисуса по восточному гороскопу тоже возможно. По китайскому календарю 29 января наступит новый, 4722 год. Этот год будет соответствовать одновременно 2024 и 2025 годам. Отнимем от числа 4722 число 2025 — получится 2697, год Красной Огненной Змеи. Но не всё так просто. Технически Иисус Христос родился не в 2697, а в 2696 году, так как дата его рождения приходится на то время, когда китайский Новый год ещё не наступил. Таким образом, по восточному гороскопу Иисус родился в год Красного Огненного Дракона. Но некоторые исследователи «переносят» год рождения Иисуса на семь или 12 лет раньше библейской даты по последним космическим данным, например, точному времени прохождения кометы Галлея, которая могла быть той самой Вифлеемской звездой. В этом случае Христос мог родиться в год Белой Металлической Собаки или в год Зелёной Деревянной Змеи.