Учёные из России обнаружили ионосферную дыру после запуска ракеты Starship

Российские исследователи, изучив информацию с навигационных приёмников, нашли «ионосферную дыру», образующуюся во время запуска ракеты Starship производства компании SpaceX, основанной Илоном Маском. Об этом открытии сообщил директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович во время пленарной сессии Королёвских чтений.

Специалист подчеркнул, что после запуска космического корабля в ионосфере появляется «дыра», от которой в разные стороны расходятся волны плотности.

«Мы видим состояние ионосферы по данным GPS- и ГЛОНАСС-приёмников, и мы видим, как этот запуск, как камень, брошенный в воду, создаёт волны, разбегающиеся от точки его входа в атмосферу, и длительное время, в течение получаса, проседание плотности из-за того, что частицы сгорающего топлива меняют электрический баланс в среде», — заявил Петрукович.

Согласно его словам, кораблю Starship во время взлёта нужно примерно 100 гигаватт мощности, выделение которой происходит контролируемым образом. Для сравнения — столько нужно для обеспечения энергией «средней европейской страны».

Ионосферной или плазменной дырой называется состояние ионосферы, при котором из неё пропадают заряженные электроны. Это явление возникает из-за химических процессов, которые происходят в пространстве во время взаимодействия с ракетным топливом.