В глазах троится? Что такое трёхликие иконы и почему Христа раньше изображали именно так

Автором первой иконы принято считать ученика Христа евангелиста Луку. Его авторству принадлежат две каноничные иконы: образ Богоматери, а также икона Петра и Павла. После Луки иконы встречались в основном в римских катакомбах: там можно увидеть ранние образцы христианской живописи, причём Иисуса тогда чаще изображали без бороды. Самые древние из выживших икон датируются VI веком и выполнены в римской технике — энкаустике. К ним относится образ Иисуса Христа из монастыря святой Екатерины на Синае. В течение полутора тысяч лет создавались каноны иконописи, но были произведения, которые отходили от этих канонов и в итоге были запрещены Церковью, даже если ранее ей одобрялись. К ним принадлежат трёхликие иконы, о которых мы расскажем в материале.

Что такое трёхликие иконы

Трёхликие иконы — это те, на которых Иисус изображён с тремя лицами. Фото © Wikipedia / Васкес де Арсе-и-Себальос Грегорио

Смесоипостасными, или трёхликими, называются иконы, на которых Иисус Христос изображён с тремя лицами на одной голове. Получается, у трёхликого Христа три носа, три рта и четыре глаза. Зрелище достаточно жуткое, напоминающее скорее комикс, нежели икону, но в раннем Средневековье такое изображение считалось правильным и богоугодным. Ниже расскажем, почему так вышло.

Почему Христос изображён с тремя ликами

Христа изображают с тремя ликами, чтобы подчеркнуть единство Святой Троицы. Фото © YouTube / Жизнь ЕЕ

На раннем этапе развития христианства Отцы Церкви вели бурные споры о триединстве Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Всё решилось на Втором Вселенском соборе в 381 году в Константинополе. Там утвердили догмат о равенстве и единосущии трёх ипостасей Господа. Отец, Сын и Святой Дух — едины и неделимы. Именно поэтому в иконографии появился феномен трёхликих икон: это единство требовалось показать наглядно.

Когда появились трёхликие иконы

Трёхликие иконы появились в раннем Средневековье. Фото © YouTube / Жизнь ЕЕ

Идея изобразить Святую Троицу в буквальном виде трёх «юнитов» пришла к иконописцам в X веке. Тогда по Европе распространились иконы, на которых Отец, Сын и Святой Дух были написаны в виде трёх одинаковых фигур. Некоторые пошли дальше: они изображали Христа как человека с одним телом и тремя головами. Такое изображение должно было отображать принцип филиокве, который был принят в Западной церкви с VII века. Последователи филиокве считали, что Святой Дух исходит одновременно и от Бога Отца, и от Бога Сына. Стоит отметить, что именно из-за филиокве церковь раскололась на православную и католическую: на Востоке считали его искажением учения о Троице. Примерно в это же время трёхглавые иконы оказались под запретом: практически все они были сожжены.

На смену трёхглавым образам пришли трёхликие. Они были хороши тем, что показывали ещё более «спаянное» единство трёх ипостасей Господа. Если при виде трёхглавых икон обычные прихожане ещё могли задуматься о разделении Святой Троицы путём отрубания головы, то с трёхликими это было решительно невозможно. Смесоипостасные иконы были распространены в Европе и на Руси на протяжении VI–VIII веков, причём священнослужители всё это время считали их самым правильным изображением Господа. В конце концов их тоже признали еретическими.

Когда запретили трёхликие иконы

Смесоипостасные иконы запретили в XVI–XVIII веках. Фото © YouTube / Жизнь ЕЕ

Смесоипостасные иконы запрещали в несколько этапов. При этом православная церковь одобряла их дольше, чем католическая. Впервые трёхликие образы отлучили от церкви на Тридентском соборе 13 декабря 1545 года. Потом запрет продублировал папа Урбан VIII в 1628 году. После этого все трёхликие иконы Западной Европы были сожжены. В православии смесоипостасные образа запретил в 1764 году Священный синод.

Почему запретили трёхликие иконы

Трёхликие иконы запретили потому, что народ их боялся. Фото © YouTube / Жизнь ЕЕ

Ответ достаточно прост. Смесоипостасные образы пугали обычных прихожан. Церковники такие иконы очень любили, но простой народ считал их жуткими и не понимал, почему Христос изображён в виде странного чудища. Изображения порождали еретические толки и неправильное понимание одновременно и божественной, и человеческой природы Христа. Кроме того, Тридентский собор был созван как попытка дать ответ движению Реформации: католическая церковь чувствовала угрозу и пыталась убрать из своих догматов всё, что могло показаться спорным. В России такие образы признали еретическими из-за того, что те напоминали языческих богов.

Самые известные трёхликие образы

Известные трёхликие образы были созданы как неизвестными мастерами, так и признанными гениями. Фото © RuTube / Христианское сердце: источник любви и милосердия

Смесоипостасные образы были запрещены только в XVI–XVIII веках, поэтому ранее, в Средневековье, такие иконы, фрески и даже скульптуры могли создавать самые известные мастера. Вы удивитесь, узнав, кто именно изображал трёхликую Троицу.

«Троица», неизвестный мастер, Тобольск, 1729

«Троица» неизвестного мастера из Тобольска была написана в 1729 году. Фото © Wikipedia

Неизвестный русский мастер написал эту трёхликую икону в 1729 году в Тобольске, в Западной Сибири. У Христа три лика, надпись «Образ Святых Троицы Отца и Сына и Святаго Духа, 1729 год» окольцовывает голову Спасителя на манер нимба. Сейчас учёные считают, что такие иконы создавались на Руси под католическим влиянием, так как в Сибири в XVIII веке оказывалось множество поляков.

«Троица», Джеронимо Косида, 1570

Известный испанский художник Джеронимо Косида тоже писал трёхликие образы. Фото © blog.museunacional.cat

Эта трёхликая «Троица» была написана Джеронимо Косидой в 1570 году. К тому времени Тридентский собор уже запретил подобные иконы. Но испанский живописец из города Наварры всё равно изобразил Христа в своей наглядной триединой ипостаси.

Троица, Донателло, 1423–1425

Эта скульптура трёхликой Троицы создана самим Донателло. Фото © reddit.com / r/ArtHistory

Увидеть трёхликую Троицу в исполнении легендарного флорентийского скульптора мы не ожидали. Эту композицию он создал для церкви Орсанмикеле в родном городе. На фасаде той же церкви находится один из самых знаменитых шедевров автора, скульптура святого Марка.