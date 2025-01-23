Эти 5 вселяющих ужас фотографий времён СССР напомнят, чего мы все так боялись в детстве

Вам не кажется, что детские страхи из прошлого выглядят куда жутче, чем хорроры наших дней? Возможно, дело в странной смеси советской эстетики и необъяснимого ужаса, который цепляется за каждую деталь. Мы собрали пять фотографий, которые моментально вернут вас в детство и заставят ощутить те самые мурашки.

1. Какао с пенкой из детского сада

Чего боялись дети в СССР. Фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко

Кто вырос в СССР, наверняка вспомнит этот знаменитый напиток. Густой, почти шоколадный цвет, запах, который ты ненавидел всей душой, и, конечно, пенка, что могла соревноваться с фильмами ужасов. Она тянулась за ложкой, будто живая, и никто не знал, что делать, если пенку нужно было съесть. Она и сейчас, если вдруг образовалась на напитке, выглядит как реликт из других времён, вызывая одновременно тоску и тихий ужас.

2. Советский милиционер

Почему в СССР все боялись стражей порядка. Фото © ТАСС / Леонид Свердлов

Эта фотография — как застывший кошмар любого советского ребёнка. Милиционеры не были врагами, но в каждой семье существовала своя страшилка: «Будешь плохо себя вести, дядя милиционер заберёт». Даже вид их форменной одежды — строгий китель, высокая шапка — внушал трепет. На этой фотографии мужчина в форме стоит с недоброй полуулыбкой. Кажется, будто он ждёт именно тебя.

3. Магазинный кошмар

5 фотографий из СССР, знакомых каждому, — они вселяли тихий ужас. Фото © ТАСС / Александр Овчинников

На снимке — типичная сцена из советского магазина. Взгляд продавщицы настолько ледяной, что можно было почувствовать его даже через витрину. Она знала, что ты ребёнок, но жалости к тебе это не добавляло. Пакет молока, буханка хлеба и деньги в кармане не спасали. Дети старались вести себя идеально, чтобы избежать гневного взгляда «тёти-продавца». Даже сейчас, глядя на этот кадр, чувствуешь, как внутри поднимается тревога.

4. Чёрная «Волга»

Главная страшилка времён СССР: чёрная «Волга». Фото © ТАСС / Владимир Войтенко

Легендарная машина, ставшая символом детских кошмаров. Эта «Волга» выглядела так, будто могла поглотить тебя целиком. Глубокий чёрный цвет, идеально отполированные фары, которые будто следят за тобой. Легенда гласила: внутри сидят злые дядьки, которые похищают детей. На фотографии машина стоит на пустой улице, и это усиливает ощущение, что за тобой наблюдают.

5. Иностранная жвачка с лезвиями

Почему дети в СССР боялись жвачек. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Real_life_photo

Кажется, что это шутка, но для советских детей это была самая настоящая страшилка. Вокруг иностранных жвачек всегда ходили какие-то слухи: в одной нашли лезвие, в другой — стекло. На этой фотографии крупным планом показана обёртка, а рядом лежит старое лезвие для бритья. Кто-то наверняка распустил этот слух специально, но эффект был невероятный. Даже самые смелые дети начинали проверять каждый кусочек, будто это спасёт их.