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23 января, 16:25

Эти 5 вселяющих ужас фотографий времён СССР напомнят, чего мы все так боялись в детстве

Мурашки гарантированы! Life.ru делится жуткими снимками из прошлого, которые заставят вас вспомнить страхи детства и почувствовать холодок на коже.

Вам не кажется, что детские страхи из прошлого выглядят куда жутче, чем хорроры наших дней? Возможно, дело в странной смеси советской эстетики и необъяснимого ужаса, который цепляется за каждую деталь. Мы собрали пять фотографий, которые моментально вернут вас в детство и заставят ощутить те самые мурашки.

1. Какао с пенкой из детского сада

Чего боялись дети в СССР. Фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко

Чего боялись дети в СССР. Фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко

Кто вырос в СССР, наверняка вспомнит этот знаменитый напиток. Густой, почти шоколадный цвет, запах, который ты ненавидел всей душой, и, конечно, пенка, что могла соревноваться с фильмами ужасов. Она тянулась за ложкой, будто живая, и никто не знал, что делать, если пенку нужно было съесть. Она и сейчас, если вдруг образовалась на напитке, выглядит как реликт из других времён, вызывая одновременно тоску и тихий ужас.

2. Советский милиционер

Почему в СССР все боялись стражей порядка. Фото © ТАСС / Леонид Свердлов

Почему в СССР все боялись стражей порядка. Фото © ТАСС / Леонид Свердлов

Эта фотография — как застывший кошмар любого советского ребёнка. Милиционеры не были врагами, но в каждой семье существовала своя страшилка: «Будешь плохо себя вести, дядя милиционер заберёт». Даже вид их форменной одежды — строгий китель, высокая шапка — внушал трепет. На этой фотографии мужчина в форме стоит с недоброй полуулыбкой. Кажется, будто он ждёт именно тебя.

3. Магазинный кошмар

5 фотографий из СССР, знакомых каждому, — они вселяли тихий ужас. Фото © ТАСС / Александр Овчинников

5 фотографий из СССР, знакомых каждому, — они вселяли тихий ужас. Фото © ТАСС / Александр Овчинников

На снимке — типичная сцена из советского магазина. Взгляд продавщицы настолько ледяной, что можно было почувствовать его даже через витрину. Она знала, что ты ребёнок, но жалости к тебе это не добавляло. Пакет молока, буханка хлеба и деньги в кармане не спасали. Дети старались вести себя идеально, чтобы избежать гневного взгляда «тёти-продавца». Даже сейчас, глядя на этот кадр, чувствуешь, как внутри поднимается тревога.

4. Чёрная «Волга»

Главная страшилка времён СССР: чёрная «Волга». Фото © ТАСС / Владимир Войтенко

Главная страшилка времён СССР: чёрная «Волга». Фото © ТАСС / Владимир Войтенко

Легендарная машина, ставшая символом детских кошмаров. Эта «Волга» выглядела так, будто могла поглотить тебя целиком. Глубокий чёрный цвет, идеально отполированные фары, которые будто следят за тобой. Легенда гласила: внутри сидят злые дядьки, которые похищают детей. На фотографии машина стоит на пустой улице, и это усиливает ощущение, что за тобой наблюдают.

5. Иностранная жвачка с лезвиями

Почему дети в СССР боялись жвачек. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Real_life_photo

Почему дети в СССР боялись жвачек. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Real_life_photo

Кажется, что это шутка, но для советских детей это была самая настоящая страшилка. Вокруг иностранных жвачек всегда ходили какие-то слухи: в одной нашли лезвие, в другой — стекло. На этой фотографии крупным планом показана обёртка, а рядом лежит старое лезвие для бритья. Кто-то наверняка распустил этот слух специально, но эффект был невероятный. Даже самые смелые дети начинали проверять каждый кусочек, будто это спасёт их.

Каждая из этих фотографий — портал в странное и незабываемое время. Время, когда даже обычные вещи могли пугать больше, чем истории у костра. А что из этого пугало вас больше всего? Ранее Life.ru рассказывал про 8 шокирующих скандалов советских звёзд, о которых вы не знали.

Лишь спустя 41 год стал понятен истинный смысл цыганской песни из фильма СССР «Жестокий романс»
Лишь спустя 41 год стал понятен истинный смысл цыганской песни из фильма СССР «Жестокий романс»
Обложка ©

ТАСС / Олег Недеря, Алексей Жигайлов, © Freepik / macrovector

Сергей Трофимов
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