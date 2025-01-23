На бильярдную компанию Леонида Якубовича подали в суд

На бильярдную компанию, основанную телеведущим Леонидом Якубовичем, подали иск. Как сообщает SHOT, с артиста требуют 219 тысяч рублей за несоблюдение условий аренды.

«Бильярдная мануфактура «Барсков и К°», созданная Якубовичем совместно с Игорем Барсковым в 2005 году, имеет в собственности 24% акций. Организация заключила соглашение с Северо-западным территориальным управлением имущественных отношений Минобороны, однако одно из условий договора не было выполнено. В результате в конце декабря на компанию подали в суд с требованием о компенсации.

Согласно последним отчётам, компания понесла убытки, составившие 281 тысячу рублей.