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Регион
23 января, 15:46

На бильярдную компанию Леонида Якубовича подали в суд

SHOT: С бильярдной Якубовича требуют 219 тысяч рублей за нарушение договора

На бильярдную компанию, основанную телеведущим Леонидом Якубовичем, подали иск. Как сообщает SHOT, с артиста требуют 219 тысяч рублей за несоблюдение условий аренды.

«Бильярдная мануфактура «Барсков и К°», созданная Якубовичем совместно с Игорем Барсковым в 2005 году, имеет в собственности 24% акций. Организация заключила соглашение с Северо-западным территориальным управлением имущественных отношений Минобороны, однако одно из условий договора не было выполнено. В результате в конце декабря на компанию подали в суд с требованием о компенсации.

Согласно последним отчётам, компания понесла убытки, составившие 281 тысячу рублей.

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Ранее Life.ru писал, что судебные приставы столицы ищут телеведущую Машу Малиновскую из-за задолженности по коммунальным платежам, накопившимся с 2020 года. Её долг перед АО «Мосэнергосбыт» составляет 125 тысяч рублей за оплату жилья и коммунальных услуг. Однако у неё отсутствуют официальные объекты недвижимости, а также какие-либо активы или средства на банковских счетах.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Александра Мышляева
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