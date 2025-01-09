Брат певицы Алсу Руслан Сафин задолжал Банку Казани 161 млн рублей
Предприниматель Руслан Сафин, который является братом знаменитой российской певицы Алсу, задолжал Банку Казани (БК) 161 млн рублей. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».
Согласно информации издания, задолженность возникла из-за договора поручительства по кредитным линиям на сумму 200 миллионов рублей, оформленным на московское ООО «АНсистемс», в котором Сафину принадлежит 20% акций. Эти займы были предназначены для выполнения государственных контрактов с московскими властями, однако были отменены заказчиком.
Уточняется, что предприниматель был признан банкротом в декабре 2023 года. Банк Казани планирует провести аудит компании «АНсистемс» для выяснения возможных неправомерных действий со стороны её учредителей и директора перед объявлением о банкротстве. Кроме того, банк собирается оспорить сделки Руслана Сафина, совершённые за пять месяцев до признания его банкротом.
Ранее Life.ru писал, что московские судебные приставы ищут телеведущую Машу Малиновскую из-за задолженности по коммунальным платежам, накопившимся с 2020 года. Её долг перед АО «Мосэнергосбыт» составляет 125 тысяч рублей за жильё и коммунальные услуги. Однако официальной недвижимости, имущества или средств на банковских счетах у неё нет.
VK / Алсу