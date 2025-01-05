Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 января, 15:38

«Бездомную» Малиновскую разыскивают московские приставы за долги по коммуналке

Mash: Малиновская задолжала 125 тысяч рублей за коммунальные услуги

Маша Малиновская. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Маша Малиновская. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Московские приставы разыскивают телеведущую Машу Малиновскую из-за долга по коммуналке, копившегося с 2020 года. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Согласно информации издания, у Малиновской образовался долг в 125 тысяч рублей перед ⁠АО «Мосэнергосбыт» за жильё и коммунальные услуги. Уточняется, что у звезды отсутствуют официальная недвижимость, имущество и средства на счетах. При этом последний судебный приказ пришёл 20 июня этого года на адрес, по которому Малиновская не живёт.

Сбежавшего в Литву рэпера-русофоба Лигалайза объявили в розыск приставы
Сбежавшего в Литву рэпера-русофоба Лигалайза объявили в розыск приставы

Ранее Life.ru сообщал, что телеведущая Лера Кудрявцева покинула Москву вместе с семьей на фоне слухов о долге в 30 тысяч рублей за услуги ЖКХ. Она, её муж Игорь Макаров и дочь Мария отправились в неизвестном направлении. Уточнялось, что долг накапал за капитальный ремонт. По словам самой звезды, она не получала никаких уведомлений по этому вопросу.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Маша Малиновская
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar