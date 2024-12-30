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Регион
30 декабря, 14:08

Кудрявцева улетела из Москвы после публичных обвинений

Кудрявцева вместе с семьёй уехала из Москвы после скандала с долгами по ЖКХ

Телеведущая Лера Кудрявцева уехала из Москвы вместе со своей семьёй на фоне слухов о задолженности в размере 30 тысяч рублей за ЖКХ. Актриса с супругом Игорем Макаровым и дочкой Марией улетела в неизвестном направлении.

Лера Кудрявцева вместе с мужем Игорем Макаровым и дочкой Марией. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / igor_makarov25

Лера Кудрявцева вместе с мужем Игорем Макаровым и дочкой Марией. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / igor_makarov25

Фотографией из самолёта поделился её муж в своих социальных сетях. Сама же артистка опубликовала видео из воздушного судна. Куда конкретно улетела семья — неизвестно.

Напомним, что недавно Кудрявцева попала в чёрный список неплательщиков своего элитного жилого комплекса на Красной Пресне в Москве. Телеведущая задолжала за капремонт порядка 30 тысяч рублей, но заявила, что никакие уведомления не получала.

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Недавно Москву и Россию в целом также покинула дочь народного артиста России Филиппа Киркорова. Алла-Виктория улетела к своему брату Мартину в Дубай. Приехать с пустыми руками девочка не смогла и набрала множество подарков, пока ждала вылет. Себя без сувениров из аэропорта наследница оставить также не смогла.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leratv

Наталья Афонина
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