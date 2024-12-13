Дочь Филиппа Киркорова улетела в Дубай и похвасталась дорогими подарками

Дочь народного артиста России Филиппа Киркорова внезапно уехала из страны. Алла-Виктория рассказала, что улетает к своему брату Мартину в Дубай. Девочка опубликовала кадры из аэропорта и поделилась новостью о долгожданной встрече.



Приехать с пустыми руками дочь Киркорова не смогла. Алла-Виктория привезла брату небольшой подарок, который купила, пока ждала вылет, а себе приобрела косметику Dior. На следующий день девочка похвасталась покупкой нового телефона от Apple. Теперь наследница народного артиста планирует снимать качественный контент для своих подписчиков.

Дочь Киркорова купила себе новый телефон от Apple. Обложка © Telegram / Kirkorova