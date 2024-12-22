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22 декабря, 11:25

«Это ад на Земле»: Кудрявцева рассказала, как проходит болезнь мужа

Кудрявцева пожаловалась на своего мужа, который заболел и просит много внимания

Лера Кудрявцева с мужем Игорем Макаровым. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leratv

Лера Кудрявцева с мужем Игорем Макаровым. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева пристыдила заболевшего мужа Игоря Макарова в социальных сетях. Она рассказала, что хоккеист приболел, и несколько дней у него держится температура 37,2°С. Сам спортсмен уверен, что умирает, и требует у супруги много внимания.

«Короче, у мужа температура несколько дней 37,2. Это ад на Земле. Он умирает. Так теперь он меня заставляет её измерить, ну, типа, сравнить», — написала телеведущая в своём телеграм-канале.

Лера пригрозила Игорю обнародовать переписку с ним, если он не перестанет донимать её подробностями о своём самочувствии, и сдержала слово. После публикации поста температура у мужа пошла на понижение. Затем Кудрявцева удалила переписку и отметила, что вечером Макаров обязательно устроит ей шутливый скандал. «Но это же невозможно, девоньки — у вас тоже так?» — спросила она у подписчиц.

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Ранее телеведущая выступила в защиту певицы Анны Седоковой, на которую обрушились обвинения в связи со смертью её экс-супруга Яниса Тиммы. Лера назвала людей, готовых разорвать, унизить и пригвоздить Анну, стервятниками. Напомним, 17 декабря спортсмен был найден мёртвым в подъезде хостела в Москве. За день до этого певица отмечала свой день рождения. Рядом с телом Яниса нашли смартфон с номером Седоковой и просьбой ей позвонить. После трагедии артистка в слезах вышла на связь с призывом не беспокоить её семью. Позже стало известно, что в последний месяц Тимма шантажировал её угрозами суицида.

Алена Пенчугина
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