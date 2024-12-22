«Это ад на Земле»: Кудрявцева рассказала, как проходит болезнь мужа

Телеведущая Лера Кудрявцева пристыдила заболевшего мужа Игоря Макарова в социальных сетях. Она рассказала, что хоккеист приболел, и несколько дней у него держится температура 37,2°С. Сам спортсмен уверен, что умирает, и требует у супруги много внимания.

«Короче, у мужа температура несколько дней 37,2. Это ад на Земле. Он умирает. Так теперь он меня заставляет её измерить, ну, типа, сравнить», — написала телеведущая в своём телеграм-канале.