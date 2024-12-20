Блондинка Алсу и брюнетка Кудрявцева: Стилист оценила образы звёзд из новогодних «огоньков»

Российские звёзды не перестают удивлять поклонников сменой имиджа. Они без страха не только экспериментируют с одеждой и макияжем, но даже с цветом волос. Например, для съёмок одного из новогодних шоу жгучая брюнетка Алсу предстала в образе блондинки. Певица примерила на себя образ Нади из «Иронии судьбы». По словам стилиста Ольги Родиной, видеть белокурую певицу очень непривычно. Эксперт посоветовала ей больше не надевать белые парики и поскорее вернуться к тёмному цвету волос.

Алсу в образе Нади из «Иронии судьбы». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a

Изменила привычную причёску и Лера Кудрявцева. Она также надела на себя парик, но тёмного цвета. В нём телеведущая, по мнению стилиста, стала похожа на голливудскую диву Ким Кардашьян. В отличие от Алсу, эксперимент Кудрявцевой оказался удачным.

«Надо сказать, что звезде очень идёт быть брюнеткой. <…> Образ Лера дополнила корсетом и тёмными брюками. Определенно пример удачного перевоплощения», — отметила Родина в материале kp.ru.

Лера Кудрявцева. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a

Стилист также выделила образ Ларисы Долиной на премии «Золотой граммофон». Королева джаза появилась в роскошном платье, расшитом пайетками, которое удачно подчеркнуло фигуру. Отдельного внимания заслуживают аксессуары певицы, посчитала знаток моды. В особенности украшение на голове в виде змеи. По мнению Родиной, на этот раз стилисты знаменитости поработали на славу.

Лариса Долина на премии «Золотой граммофон». Фото © Telegram / dolinaofficial

Удивила поклонников элегантным образом и Ольга Бузова. Она появилась перед камерами в ретро-образе, который, по словам эксперта, ей безумно идёт. Артистка выбрала для съёмок кружевное платье и длинные перчатки из капрона. Ей сделали причёску в стиле 60-х с выпущенными у лица прядями.

Ольга Бузова. Фото © Telegram / byzovahouse