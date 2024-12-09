«Стала моложе»: 53-летняя Лера Кудрявцева удивила поклонников сменой имиджа

Лера Кудрявцева, известная российская телеведущая, вновь привлекла внимание публики, кардинально сменив имидж для фестиваля «Песня года — 2024», пишет Леди Mail. На мероприятии, которое выйдет в эфир в начале 2025 года, она появилась с длинными нарощенными волосами, собранными в высокий хвост, и накладной чёлкой. Её новый образ, дополненный чёрным приталенным платьем с объёмным воротником и массивными серьгами, вызвал бурные обсуждения в социальных сетях.

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / __shumi_ha

Поклонники разделились во мнениях: одни считают, что Кудрявцева стала выглядеть моложе, другие же заявили, что прежний стиль с короткими волосами ей больше подходил. Несмотря на критику, многие отметили, что 53-летняя ведущая выглядит значительно моложе своих лет благодаря своему новому образу.

Соведущим Леры стал Сергей Лазарев, который выбрал для выступления классический чёрный костюм с белой рубашкой. На сцене между ними не обошлось без взаимных подшучиваний, что добавило мероприятию лёгкости и юмора.

Как всегда, на сцене не обошлось без взаимных колкостей между ведущими. «Завидую тебе. Ты видела дирижабли, патефоны, Ползунова. Это изобретатель парового двигателя. Лерочка, ну я тебя люблю. Ну что ты, подкатываю так к тебе иногда», — посмеялся Лазарев.

Впрочем, и Кудрявцевой было, что ответить на шутки соведущего. «Я тебя сейчас сама к Ползунову отправлю», — заявила она.

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев ведут «Песню года» уже в 18-й раз, и их сотрудничество всегда вызывает интерес у публики. Кадры с репетиций и съёмок, попавшие в сеть, только подогрели интерес к предстоящему эфиру.

Известно, что Кудрявцева тщательно следит за своей внешностью, регулярно занимается спортом и придерживается правильного питания. Она регулярно делится своими секретами поддержания молодости и отмечает важность здорового образа жизни и умеренности в питании.