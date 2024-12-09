«Фигура зачёт»: Лера Кудрявцева отреагировала на слитые в Сеть интимные фото Анны Асти

Вчера певица Анна Asti отреагировала на ситуацию с утечкой своих интимных фотографий в Интернет. Артистка опубликовала пост в одной из соцсетей, где сообщила, что в последние несколько месяцев она и её муж, Станислав Юркин, подвергались давлению со стороны злоумышленников, которые вымогали у супругов крупные суммы денег.

Анна подтвердила в своём телеграм-канале, что интимные фотографии предназначались исключительно для её мужа. Она также заверила, что между ними со Станиславом нет никаких проблем — развод не намечается. В завершение поста она попросила свою аудиторию поддержать её в этом непростом испытании.

Позже ситуацию прокомментировала Лера Кудрявцева, известная телеведущая, которая обратилась к подписчикам в телеграм-канале. Артистка выразила мнение, что в последнее время многие паблики перестали распространять грязные слухи о звёздах и сосредоточились на более позитивном контенте. Она заявила, что в утечке фотографий нет ничего ужасного, особенно если на снимках видно, что у Анны «красивое тело» и «прекрасная фигура».

Кудрявцева считает, что главное — это то, что у певицы есть личная жизнь, и она гордится своей привлекательностью. «На фото Аня с красивой фигурой, и что там такого, я реально не понимаю. В-третьих, видео тоже норм, радуемся, что есть интимная жизнь, — молодец! Поэтому порадуемся за красивую Аню», — считает звезда.

Анна Asti, в свою очередь, подтвердила, что прошедшие шесть месяцев для неё стали настоящим кошмаром. «Последние полгода я переживала настоящий кошмар, так как с июля нас со Стасом также шантажировали, требуя огромные суммы денег. Все фотоматериалы предназначались исключительно для моего супруга, и да, у нас есть личная интимная жизнь», — пояснила певица.