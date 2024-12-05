Сергей Лазарев подшутил над заметно округлившейся Лерой Кудрявцевой

Телеведущая Лера Кудрявцева и певец Сергей Лазарев вновь встретились на съёмках финала шоу «Аватар» на НТВ. «7 дней» сообщают, что эта встреча стала поводом для обсуждения внешнего вида Кудрявцевой, которая призналась, что к декабрю заметно округлилась, набрав семь килограммов.

Лазарев, тщательно готовящийся к новогоднему сезону, не упустил возможности подшутить над бывшей невестой. Он застал Кудрявцеву в момент, когда она наслаждалась печеньем, и, снимая её на видео, заметил: «Надо просто печенек меньше есть!» Лера, увидев камеру, начала позировать, но осталась недовольна своим внешним видом, посетовав на плохое освещение: «Свет ужасный, конечно».

Позже Лазарев попытался сгладить ситуацию, отметив, что Кудрявцева всё равно выглядит прекрасно. Однако телеведущая не удержалась от самоиронии и призналась: «Ничего не сделаешь... Жрать хочу всегда».

Эта ситуация вызвала бурное обсуждение в социальных сетях, где поклонники разделились на два лагеря. Одни поддерживают Кудрявцеву, считая, что естественные изменения веса — это нормально, особенно в преддверии праздников. Другие же советуют ей быть более сдержанной в своих гастрономических пристрастиях. В любом случае Лера Кудрявцева остаётся одной из самых популярных телеведущих, и её обаяние и харизма всегда привлекают внимание зрителей, независимо от её веса.

Лера Кудрявцева — известная российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, чья карьера охватывает более двух десятилетий. Её карьера началась с работы в качестве танцовщицы и бэк-вокалистки в коллективах. Однако настоящую популярность ей принесло телевидение, где она начала работать в 1995 году.

Её успех не ограничивается только телевидением: в 2023 году она стала лауреатом премии «ТЭФИ» за шоу «Секрет на миллион», что подтвердило её статус одной из ведущих фигур российского телевидения.

Лера не останавливается на достигнутом и продолжает развиваться в новых направлениях. В 2023 году она вместе с Катей Гордон создала музыкальную группу «ЗаVисть», что стало новым этапом в её карьере и позволило ей проявить себя в роли певицы и музыкального продюсера.