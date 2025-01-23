Родоначальник квадроберов и 50-летняя «девочка»: От выходок этих 6 фриков волосы встают дыбом

Эпоха Интернета давно сделала нас привычными к всевозможным фрикам. Девушка, которая сделала из себя Барби? Пожалуйста! Иранка, превратившая себя в зомби-клона Анджелины Джоли? Да, бывает и такое! Об этом мы рассказывали в нашем фрик-материале, опубликованном ранее. А сейчас расскажем о самых странных людях мира, чьи вкусы весьма и весьма специфичны.

Искуственные афроамериканцы Мартина Биг и Майкл Эван хотят тёмных детей

Мартина Биг и Майкл Эван. Считают себя африканцами. Фото © Youtube / This Mornig

О Мартине Биг мы уже писали. Это немецкая модель и актриса, которая сделала себе ряд операций, чтобы её кожа стала похожа на африканскую по оттенку. Майкл Эван — её муж. Пара познакомилась ещё в нулевых, когда Мартина работала стюардессой. Майкл был пилотом. Непонятно, что повлияло на влюбленных: высота или интенсивность работы, а может быть, стресс от того, что самолёт в любой момент может упасть, но после 2012 года их жизнь круто изменилась.

Мартина сделала себе нереальную операцию по увеличению груди, стала обладательницей самых больших «арбузов» в Европе и начала карьеру модели. Пять лет спустя, в 2017-м, Мартина навсегда изменила цвет своей кожи на тёмный. Через год она съездила в Кению, чтобы пожить в племени масаи, чьи жрецы нарекли экстремалку настоящей кенийской женщиной и дали модели имя Малайка Кубва (в переводе с языка масаи это означает «большой ангел»). Во всех этих начинаниях её поддерживал Майкл: их союз оказался невероятно крепким. Теперь Эван много загорает, чтобы хоть немного быть похожим на свою жену. Только ли из-за этого? Нет! Пара надеется и верит, что в будущем у них появятся... темнокожие дети. Видимо, биологию в школе прогуливали оба.

Пожилой Пауль Уолшед сделал себя Стефани — шестилетней девочкой

Пауль Уолшед бросил жену и детей, чтобы стать шестилетней девочкой. Фото © Youtube / DarkDiscoveries

Эта история произошла 10 лет назад, поэтому главной «героине» уже «16». Случай не только фриковый, но и несколько пугающий. В 2015 году 52-летний канадец Пауль Уолшед бросил работу, жену и детей, чтобы стать шестилетней девочкой. Отец семейства назвал себя Стефани и быстро нашёл приёмную семью из двух пенсионеров, которые согласились воспитывать взрослого мужчину как внучку и даже допустили его до игры со своими внуками. Пауль стал Стефани примерно на 23-м году семейной жизни. Не выдержал ответственности, бывает. Впрочем, взрослая жизнь неумолимо подбирается и к Стефани: через каких-то пару лет ей будет 18. Однако совершеннолетие и превращение во взрослую Стефани не грозит! Оказывается, в самом раннем возрасте «шестилетняя девочка» обнаружила в себе суперсилы по путешествию во времени. Сначала «девочке» было восемь, но когда одна из внучек «приёмных родителей» попросила этого странного человека стать её младшей сестрой, пришлось помолодеть на два года. Кстати, Стефани является отцом семерых детей, которые наверняка скучали по родителю и подвергались в школе травле из-за превращения Уолшеда в мем.

Том Питерс стал квадробером до того, как это стало мейнстримом

Том Питерс — Человек-далматинец. Он бегает на четвереньках и ест собачий корм. Фото © Youtube / Channel4Entertainment

Том Питерс не менее странный, чем Стефани Уолшед, но, по крайней мере, безобидный и вроде безопасный для окружающих. Он — Человек-далматинец и мечтает жить в образе своего альтер эго, пса Спота, круглые сутки. Питерс даже изготовил ростовой костюм собаки, который стал для него второй кожей. При этом в реальной жизни, без этого костюма, Том не может даже зайти в бар и купить пинту пива: настолько он застенчивый. Надевая костюм, молодой человек преображается, будто Человек-паук: бегает по дому и по улице на четвереньках, грызёт игрушки для питомцев, ест собачий корм и спит в клетке. Том настаивает, что в его хобби нет ничего плохого, но девушка уже бросила парня из-за того, что он слишком часто «далматинил». Впрочем, британцы в итоге остались друзьями, и девушка прониклась к Тому ещё более тёплыми чувствами на расстоянии. Но вот доброй половине Туманного Альбиона хобби Человека-далматинца показалось отвратительным.

Ниа Виитама считает, что родилась не в ту эпоху

Ниа Виитама одевается как фрейлина из XVIII века. Фото © Youtube / truly

Эта звезда Интернета проживает в одной из деревень Финляндии. Она с самого начала выступала в качестве веб-модели, поражая соцсети своими нарядами в японском стиле «готик-Лолита». Потом Ниа пошла дальше: теперь она живёт как фрейлина из XVIII века: одевается только в стиле рококо, делает себе пышные причёски и мажет лицо тонной белил, которые, к счастью, в 2025 году менее токсичные, чем в 1746-м. Как думаете, вписалась бы Виитама в бал XVIII века, жуткое явление, которому Life.ru посвятил целый материал?

Русалка Патаруни Гош сидит по 12 часов в воде

Патаруни Гош целыми днями сидит в озере по горло в воде. И так уже 20 лет. Фото © Youtube / Kousik Dutta

Не каждый фрик на свете живёт на «загнивающем Западе». Индия тоже богата на разного рода чудаков, причём эксперименты со своим телом они проводят гораздо более жёсткие, чем мягкотелые европейцы. Представляем вам Патаруни Гош, женщину, которая уже 20 лет вынуждена сидеть по шею в воде. Каждое утро она выходит из дома, идёт к озеру, залезает в него по шею и так проводит ближайшие 12–14 часов. После заката Гош приступает к уборке, готовке еды, стирке и прочим домашним делам, а с утра снова направляется на свою 12-часовую смену. Кроме того, женщина проявляет чудеса выдержки, которыми могли похвастаться разве что раннехристианские аскеты: она почти отказалась от еды, употребляет в пищу только рис раза четыре в месяц и при этом не выходит из воды. Разгадка проста: у Патаруни 20 лет назад появилось кожное заболевание, которое в её штате Западная Бенгалия никто не собирается лечить бесплатно, лучи солнца причиняли ей невыносимую боль, так что женщина нашла спасение в воде.

Садху Амар Бхарати — человек с вечно поднятой рукой

Садху Амар Бхарати с 1973 года не опускает руку. Теперь конечность атрофировалась. Фото © Youtube / WATOP

Садху — это не имя, а титул. Так в Индии называют святых, аскетов и мастеров йоги. Эти люди заслуживают в индуизме всяческого поощрения, поскольку не стремятся к получению трёх удовольствий жизни: чувственного наслаждения — камы, материальных благ — артхи и долга — дхармы. Вместо них ценностью садху становится освобождение, мокши. Оно включает в себя познание Бога и посвящение себя духовным практикам.

Амар Бхарати работал банкиром, завёл семью, построил дом и купил машину. В одночасье всё это стало ему не нужно: клерк стал садху. Это произошло в 1973 году. Тогда он отказался от всех мирских благ и семьи, поклялся Шиве посвящать свою жизнь только Богу и поднял руку вверх. С тех пор конечность Амара вниз не опускается. Сначала это требовало от него некоторого напряжения, теперь же рука совсем атрофировалась и физически не может принять прежнее положение без хирургии. Конечность теперь представляет собой груду обтянутых кожей костей с огромными спиралевидными ногтями. При этом Бхарати не испытывает боли и продолжает жить полноценной жизнью, только, по сути, без руки.